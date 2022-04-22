"Яндекс.Маркет" открыл в Самарской области логистический центр для ПФО

Сегодня, 22 апреля, в индустриальном парке "Преображенка" открылся логистический центр "Яндекс.Маркета". Новый комплекс позволит хранить товары, упаковывать заказы и развозить их по Приволжскому федеральному округу. Местные продавцы теперь могут поручить сервису хранение и доставку товаров, а жители — получать заказы на следующий день после оформления. На площадке центра уже создано 200 рабочих мест, в планах компании — занять на объекте еще 450 жителей региона. С открытием нового склада сроки доставки для покупателей сократились в среднем на 2 дня.

В церемонии открытия нового логистического хаба принял участие министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

"Большой, современный центр компании Яндекс запустил свою работу в индустриальном парке "Преображенка". Теперь жители Самарской области смогут получать большую часть номенклатуры в течение одного дня. Этот центр — не только сервис для потребителей продукции, он является проводящей цепочкой для малого и среднего бизнеса. Компания убирает для них все ограничения — на складе готовы принимать минимальные партии, от одной единицы изделия. Это уникальная возможность для малых компаний, которым бывает сложно выйти на рынки других регионов, — сказал Дмитрий Богданов. — Все больше инвесторов выбирают индустриальные парки региона для реализации своих проектов, и мы развиваем сеть этих площадок. В "Преображенке" создано уже более 5,5 тысяч рабочих мест, во второй очереди промпарка уже ведется активное строительство. Мы благодарны инвесторам за выбор Самарской области для своего развития. Инвестиционный и предпринимательский климат — абсолютный приоритет в работе команды губернатора Дмитрия Азарова. Со своей стороны, мы готовы предоставлять компании "Яндекс" все сервисные услуги, необходимую поддержку и сопровождение".

Компания инвестировала в новый объект больше 500 млн рублей. Этот логистический центр — один из крупнейших в Приволжском федеральном округе: общая площадь объекта — больше 30 тыс. кв. м. Здесь можно хранить до 2,5 млн товаров разных категорий и размеров, а также обрабатывать до 180 тыс. посылок в сутки. Из центра заказы доезжают до покупателей в Приволжском федеральном округе за 1–3 дня.

"Новый логистический объект Маркета позволяет местному бизнесу увеличить онлайн-продажи. Теперь локальные магазины могут поручить сервису логистику и продавать товары по стране. К запуску центра мы договорились также подписать меморандум о сотрудничестве с организацией "Опора России", чтобы проработать дополнительные меры для развития малого и среднего бизнеса в регионе", — говорит Евгений Терентьев, руководитель "Яндекс.Маркета" в Приволжском федеральном округе.

На объекте уже работают несколько сотен местных специалистов, к концу года их количество может увеличиться по мере развития центра. С запуском крупного логистического хаба в Самарской области также могут появиться дополнительные рабочие места в компаниях, которые занимаются перевозками, торговлей и обслуживанием продавцов на маркетплейсах.

Представители компании-инвестора провели для Дмитрия Богданова экскурсию по логистическому центру, продемонстрировали процедуру оформления и упаковки заказов. В честь торжественного открытия склада министр подписал открытку для одного из пользователей сервиса. Сотрудники склада упаковали ее вместе с заказом, отметив, что он отправится в Красноглинский район Самары.

Как отмечают в компании, сейчас на сервисе продают более 400 магазинов из региона. Чаще всего они выходят на маркетплейс с товарами из категорий: компьютеры, электроника и бытовая техника, товары для ремонта и автотовары, детские товары, FMCG, товары для дома. Оборот одного продавца, торгующего на Маркете, с июня вырос в 26 раз. Количество местных продавцов с оборотом свыше 100 тыс. рублей в месяц выросло в 3 раза.

"Мы уже давно сотрудничаем с компанией "Яндекс", и открытие самарского склада — этот тот драйвер ускорения, который позволит гораздо быстрее доставлять заказы нашим покупателям. Еще на старте нашей деятельности мы сделали выбор в пользу электронной коммерции, и мне отрадно видеть, что логистический хаб наших партнеров становится глобальной цепочкой снабжения и перемещения товаров по всей России, значит нам будет удобнее работать, а наши потребители будут довольны", — отметил создатель бренда спортивного питания "Ё|батон" Андрей Коновалов.