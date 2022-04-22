В Самарской области назвали победителя конкурса "Учитель года"

В пятницу, 22 апреля, губернатор Дмитрий Азаров озвучил итоги регионального конкурса профессионального мастерства "Учитель года" и вручил награду абсолютному победителю. Им стала Сания Айтасова, учитель русского языка и литературы образовательного центра "Южный город". Теперь она будет представлять интересы Самарской области на конкурсе "Учитель года России".
Сания Айтасова выразила слова благодарности своим коллегам, за помощь, поддержку и советы, которые помогли ей победить в конкурсе. "Работая в школе и понимая, что на плечи учителя возложена ответственная миссия, необходимо помнить о том, каким должен быть педагог сейчас — когда наш язык, культура нуждаются в защите и поддержке. И я готова защищать наше достояние — русский язык и литературу", — сказала она и пообещала губернатору приложить все усилия для победы в федеральном этапе конкурса.
Ежегодно в конкурсе на различных этапах его проведения участвует более 800 учителей. Но до финала доходят лучшие из лучших. В областном этапе конкурса принял участие 21 педагог из сельских и городских школ.
"Каждый такой конкурс открывает новые имена удивительных, замечательных людей. Они не только приносят нам победы на всероссийском конкурсе, они делают гораздо больше — создают будущее нашей страны. Они являются маяками и ориентирами для всего профессионального сообщества, для молодых педагогов, и конечно, для своих учеников, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Мы строим новые школы, детские сады, учреждения дополнительного образования, физкультурно-оздоровительные комплексы, которые, в первую очередь, служат детям, вашим воспитанникам. Эту работу мы обязательно продолжим, как и все меры поддержки — это и программа "Земский учитель", и региональные выплаты. Все решения, которые мы вместе с вами задумали, все, что реализуется в регионе благодаря инициированному президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным нацпроекту, мы все непременно сделаем".
Губернатор добавил, что самарское образование — одно из лучших в России. Свидетельство тому — второе место в России по уровню функциональной грамотности.
Дмитрий Азаров обратил внимание на необходимости противостоять мощному негативному информационному потоку, который во многом направлен на то, чтобы сбить с толку юных граждан страны.
"На вас большая надежда, что вы каждому школьнику сможете и объяснить, и напомнить, и дать знания о трагической и героической истории нашей страны, вселить уверенность и гордость за нашу великую Россию. Защитите их от этой лжи и нападок, которые сегодня льются на них из различных информационных каналов", — обратился к учительскому сообществу руководитель области.
По мнению главы региона, целый ряд стран пытается повлиять на умы наших детей так, чтобы история, традиции, духовные основы, гордость и независимость, суверенитет нашей страны — все, за что отдали жизни и кровь наши деды и прадеды, были забыты.
"На Украине это, к сожалению, удалось. Сегодня страна не является суверенным государством, стало де-факто антироссийским проектом. И к сожалению, эта информационная кампания, которая проводилась и щедро оплачивалась иностранной валютой, за 30 лет дала свои всходы, которые отбрасывают страну назад к эпохе нацизма, национализма, агрессии и угроз. Вместе с вами мы не допустим такого сценария на территории Российской Федерации, — выразил уверенность Дмитрий Азаров, обращаясь к педагогам. — Это потребует от каждого из нас больших усилий. Неважно какой предмет вы преподаете. Помните, что каждый из вас — воспитатель, патриот, наставник, пример, маяк для самого юного гражданина России".
Губернатор отметил: миссия нашего поколения, которое чтит, помнит, соблюдает традиции, которое выросло на героическом подвиге нашего народа, на блистательной литературе, фильмах, постановках, заключается в том, чтобы передавать эти знания, воспитывая патриотов страны.
"Победители конкурса, уверен, станут настоящим примером для всего сообщества, достойными продолжателями дел своих наставников, своих учителей, сделают вс6 для того, чтобы у нашей страны было светлое будущее и мирное небо над головой", — сказал Дмитрий Азаров.
"Конкурс, который проводится в регионе, вдохновляет, мотивирует к творческому поиску, к открытиям. И клуб "Учитель года Самарской области", который состоит исключительно из единомышленников и профессионалов, является лидером конкурсного движения России", — добавил Почетный работник общего образования Российской Федерации Геннадий Игошин.
"Находясь в центре, в сердце России, мы имеем прекрасные возможности для того, чтобы образование в Самарской области было лучшим в стране. Профессионализм — это главная ценность наших учителей, который выбрали прекрасную профессию, которая всегда нужна человечеству и России", — отметила председатель Самарской областной организации профсоюза работников народного образования и науки, Заслуженный учитель Российской Федерации, сопредседатель оргкомитета и член жюри конкурса Антонина Гудкова.
Председатель жюри конкурса, директор Самарского филиала Московского городского педагогического университета, доктор исторических наук, профессор Галина Козловская, считает, что конкурс "Учитель года" — это не только огромная ступень в профессиональном росте, но и школа лидерства.
"Все вы — лидеры, гордость самарского образования", — сказала Галина Козловская, обращаясь к лауреатам и финалистам регионального конкурса.
Важную роль педагога в воспитании личности, формировании патриотизма отметил учитель истории и обществознания нефтегорской школы № 1 Павел Долгих, одержавший победу в номинации "Духовно-нравственное просвещение". "На каждом уроке мы формируем такие важные качества, как гражданственность и патриотизм, мы говорим с нашими детьми о российских духовных традиционных ценностях, говорим честно и открыто", — сказал он.
Председатель Самарской губернской думы, академик РАН Геннадий Котельников уверен, что учителя школ — это особые люди, от которых зависит, какими вырастут наши дети.
"Вы работаете над самой главной и ответственной задачей — формируете и воспитываете юных жителей региона. Я благодарю вас, а в вашем лице — всю 20-тысячную армию педагогов губернии за ваш неустанный труд, за воспитание молодого поколения, за огромный вклад в будущее страны и региона. Хочу подчеркнуть, что именно развитие сферы образования во многом определяет, какой будет наша страна и наш регион через 5-10 лет", — отметил он.
По доброй традиции профессионального состязания губернатор Дмитрий Азаров вручил победительнице ключи от автомобиля "Лада Гранта".
Последние комментарии
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Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"
Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...
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