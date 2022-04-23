В Самаре ликвидирован пожар повышенной сложности в Ташкентском переулке

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Пожар в неэксплуатируемом здании в Ташкентском переулке, 60, который начался вечером в пятницу, 22 апреля, в 23:12 был ликвидирован. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.