Во всех районах Самары прошел заключительный общегородской субботник

В рамках общегородского субботника, завершающего традиционный месячник по благоустройству в текущем году, приводили в порядок дворовые территории во всех районах города.

Чистоту во дворах и необходимый инвентарь для всех желающих принять участие в субботнике жителей обеспечивали управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, ТСН.

К участию присоединились сотрудники муниципальных учреждений, организаций социальной сферы, здравоохранения, образования, объекты потребрынка, промышленные предприятия.

Сегодня проводились работы по уборке и вывозу мусора, сухих веток, листвы, покраске скамеек, урн, малых архитектурных форм, побелка деревьев.

Так, в Промышленном районе Самары на субботник вышли порядка 12 тыс. человек, более 100 школьников, студентов и волонтеров убирались в парке "Молодежный" и на Воронежских озерах.

С 25 апреля в Самаре начнется высадка цветов, и к майским праздникам город будет ярко украшен.