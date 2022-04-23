В Самаре потушили пожар в доме на ул. Изыскательской

В субботу, 23 апреля, в 20:39 пожар на ул Изыскательская, 179 в Кировском районе Самары был полностью ликвидирован, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, пожар начался примерно в 19:55. Горела квартира на втором этаже двухэтажного многоквартирного жилого дома. Был объявлен повышенный ранг вызова — Пожар № 2.

На борьбу с огнем были направлены 82 человека и 24 единицы техники. В 20:24 очаг возгорания удалось локализовать на площади 40 кв. м.

Ранг сложности пожара был снижен до уровня "1-БИС".

В региональном управлении МЧС России отметили, что погибших и пострадавших нет, эвакуирован один человек.