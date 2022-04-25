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Банк "Открытие": 83% россиян не поменяли своих планов на майские каникулы

САМАРА. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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68% россиян проведут майские каникулы дома или на даче, 11% намерены работать всё это время. Лишь 21% уверены, что им удастся реализовать свои планы на летний отпуск. Таковы результаты опроса*, проведенного банком "Открытие" и СК "Росгосстрах".

36% опрошенных собираются провести майские праздники дома. 32% поедут на дачу. 13% собираются в поездку по России. Лишь 2% россиян (в том числе 4% жителей Москвы и Московской области) намерены попробовать поехать на майские праздники за границу. 4% решили отменить поездки в целях экономии. Работать во время майских каникул собираются 11% россиян. Больше всего "трудоголиков" на Дальнем Востоке 16%, меньше всего в Московском регионе — 6%.

Планы 83% россиян на майские праздники в условиях новой реальности не поменялись. 49% и так не собирались никуда ехать, а еще 34% намерены поехать туда, куда хотели. 8% отменили запланированную поездку ради экономии денег, 5% — из-за ограничения авиаперелетов за границу, 3% — из-за ограничения авиаперелетов внутри России.

К планам на летний отпуск россияне относятся осторожно. 33% заявили о наличии таких планов, но не уверены, что их удастся реализовать. 26% не планируют летний отпуск, потому что слишком много неопределенности. 20% сообщили, что не собираются в отпуск этим летом. Лишь 21% уверены, что их планы на летний отпуск-2022 сбудутся. Наибольшая доля таких оптимистов в Южном федеральном округе (26%), наименьшая — на Урале (16%).

61% тех, кто поедет летом в отпуск, планируют потратить на него примерно столько же денег, как и в 2021 году. 25% потратят на отдых больше, чем в прошлом году, а 15% — меньше.

*Опрос проводился 15–21 апреля методом онлайн-интервью. Было опрошено 1000 мужчин и женщин в возрасте от 18-65 лет по всей России (структура выборки отражает население городов численностью от 100 тысяч человек).

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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