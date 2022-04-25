Правительство Самарской области планирует расширять сотрудничество с Республикой Беларусь

Первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по развитию сотрудничества с Республикой Беларусь.
В нем приняли участие зампред областного правительства Александр Фетисов, руководитель департамента внешних связей администрации губернатора Самарской области Вера Щербачева и практически полный состав кабинета министров областного Правительства.
На совещании обсудили подготовку к заседанию Совместной рабочей группы с партнерами из Республики Беларусь.
"Республика традиционно уделяет особое внимание продвижению своей продукции на российском рынке, мы также всегда были заинтересованы в развитии взаимовыгодных отношений. Сейчас, когда и наша страна, и Белоруссия оказались в условиях санкционного давления, нам крайне важно наметить новые точки соприкосновения для сотрудничества и развития наших территорий", — подчеркнул, открывая совещание, Виктор Кудряшов.
В своем докладе Вера Щербачева отметила, что 2021 г. был достаточно результативным в развитии отношений с белорусскими коллегами. В апреле Самарскую область посетила расширенная делегация республики, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Владимир Семашко. 17 апреля 2021 г. на территории региона было проведено заседание Совместной рабочей группы, в котором принял участие председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков, белорусские органы исполнительной власти и заинтересованные предприятия.
Многие договоренности были закреплены подписанными Планом мероприятий по реализации двустороннего соглашения и Протоколом по итогам встречи губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Российской Федерации Владимира Семашко.
Практически все поручения, отраженные в протоколе, к настоящему времени исполнены.
Заместитель министра экономического развития и инвестиций Алексей Ильметов отметил, что за минувший год на 32 процента вырос объем внешнего товарооборота между Беларусью и Самарской областью. Значительно увеличились экспортные поставки в республику. Самарская область отправляет в Беларусь нефть и нефтепродукты, наземный транспорт, каучук и резину, пластмассы, медь, алюминий, черные металлы, промышленное оборудование, электрические машины, автомобильную технику.
Из Республики ввозятся каучук и резиновые изделия, черные металлы и изделия из них, промышленное оборудование, продукция животноводства, пластмассы, электрические машины, сельскохозяйственная техника.
Особенно плодотворно развивается сотрудничество в сфере агропромыщленного комплекса: речь идет и о взаимных поставках сельхозтехники, и об обмене готовой продукцией переработки. При этом обе стороны уверены, что потенциал рынков сбыта далеко не исчерпан. Удачным был опыт по приобретению и капитальному ремонту подвижного состава метро, развитие этой темы также станет предметом обсуждения.
Кроме того, в ходе предстоящих контактов будут рассматриваться вопросы возможного сотрудничества по таким направлениям, как приобретение лифтового оборудования, закупка наземного транспорта для пассажирских перевозок (автобусов или электробусов, по итогам оценки экономической целесообразности) у белорусской стороны, расширение экспорта сельхозмашин в республику, строительство молочно-товарных ферм на территории Самарской области с участием белорусских инвесторов, расширение экспорта пищевой продукции из региона. Есть что предложить белорусской стороне и самарским предприятиям — производителям автокомпонентов.
В свою очередь, регион заинтересован в поставках лекарственных препаратов и медицинского оборудования. А высококачественная продукция открывшегося в прошлом году тольяттинского предприятия по производству нитриловых перчаток может заинтересовать белорусских партнеров. Виктор Кудряшов поручил проработать все вопросы и внести их в повестки предстоящих встреч.
Председатель областного правительства предложил также оценить заинтересованность белорусской стороны в приобретении качественной самарской электротехнической и кабельной продукции. Кроме того, отметил Виктор Кудряшов, в настоящее время министерство энергетики и ЖКХ рассматривает варианты импортозамещения насосного оборудования фильтровальных станций и оснащения очистных сооружений, строящихся в рамках реализации приоритетных национальных проектов.
"Можем предложить белорусской стороне включиться в решение этого вопроса", — акцентировал внимание Виктор Кудряшов.
Озвучены планы по расширению сотрудничества в сфере научных разработок и студенческого обмена.
"Поле деятельности у нас широкое, и наши партнеры должны понять, что мы очень серьезно относимся к вопросам развития нашего двустороннего сотрудничества", — отметил в завершение Виктор Кудряшов.
Последние комментарии
Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.