Банк "Открытие" за март выплатил клиентам на треть больше кешбэка

Банк "Открытие" по итогам марта 2022 года начислил и выплатил своим клиентам на 37% больше бонусных рублей, чем за февраль. Количество клиентов, получивших бонусы, за месяц выросло почти на 20%.
Большинство клиентов — 66% — потратили полученный кешбэк на компенсацию покупок, почти 25% — на комиссии за СМС-информирование, 9% — на повышение процентов по накопительным счетам или компенсацию процентов по кредитам.
Банк "Открытие" с 1 марта обновил условия начисления кешбэка по программе лояльности МАКС. Теперь держателям карт Opencard и "Всё что надо" начисляется до 3% кешбэка за все покупки без дополнительных условий.
Подробнее ознакомиться с условиями программы лояльности МАКС и оформить карту "Открытия" можно на сайте банка, для клиентов со статусом "Премиум".
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").