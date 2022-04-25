ТОАЗ увеличит свой парк железнодорожных вагонов для перевозки аммиака

ПАО "ТОАЗ" (Тольяттиазот) планирует увеличить свой парк железнодорожных вагонов для перевозки аммиака в 2022 году.

С целью наращивания объема экспорта руководство предприятия приняло решение существенно увеличить возможности по доставке готового продукта до потребителя железной дорогой. Один из шагов в данном направлении — увеличение парка железнодорожных вагонов, тем более что новые цистерны для аммиака ТОАЗ закупал последний раз в 2011 году.

В 2022 году более 900 новых вагонов для перевозки аммиака пополнят парк железнодорожного цеха Тольяттиазота, который до настоящего времени насчитывал 702 таких вагона. Эти вагоны предназначены исключительно для перевозки аммиака и рассчитаны на 40 лет эксплуатации.

Железнодорожный парк будет пополняться равномерно, что позволит избежать логистических неудобств из-за разового прибытия всех цистерн. Первая группа вагонов в количестве 20 штук прибыла на Тольяттиазот в начале апреля. В настоящее время уже 42 цистерны находятся территории предприятия.

ТОАЗ закупает вагоны производства Рузхиммаша (Мордовия). Это крупнейший российский производитель грузового подвижного состава. При изготовлении учитывается, для транспортировки какого продукта планируется использовать цистерны. Имеет значение множество факторов: от толщины стенок и марки стали, из которой их делают, до применяемой на них запорной арматуры. На заводе все вагоны проходят необходимые испытания, регистрируются в Ростехнадзоре и получают разрешение на эксплуатацию. Вес одного порожнего вагона превышает 36 тонн. Подъездные пути и железнодорожная инфраструктура Тольяттиазота справится с увеличением парка, уверены на предприятии.

"Увеличение парка цистерн позволит нарастить объемы по отгрузке аммиака. Данное решение было принято в том числе с целью расширения портфеля клиентов на внутреннем рынке. В части развития железнодорожного хозяйства предприятия сейчас нам важно синхронизировать процессы с РЖД, чтобы и перевозчики были готовы к увеличению транспортного потока", — отметил генеральный директор ПАО "ТОАЗ" Анатолий Шаблинский.