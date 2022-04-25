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"Открытие Инвестиции" почти вдвое снижают комиссию по БПИФ

САМАРА. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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УК "Открытие" (бренд "Открытие Инвестиции") почти в два раза снижает размер комиссии по биржевому паевому инвестиционному фонду "Открытие — Облигации РФ". Теперь купить паи БПИФ можно на еще более выгодных условиях. Это позволит повысить эффективность вложений и улучшить результат управления фондом. Купить паи фонда можно по тикеру OPNB в торговых приложениях брокера.

Снижение комиссий сделает фонд еще более привлекательным для розничных инвесторов, что особенно важно на фоне растущего спроса на данный продукт. Также изменение позволит улучшить результаты управления БПИФ, так как средства, ранее затраченные на инфраструктурную поддержку фонда, будут инвестированы в его активы.

На данный момент общий размер комиссии по обслуживанию фонда снизился с 1,31% до 0,74% годовых, а с 26 мая ее значение составит 0,79% годовых.

Артем Ганичев, руководитель направления Управления продуктов УК "Открытие" ("Открытие Инвестиции"):

"Одним из приоритетов нашей деятельности является постоянное улучшение условий по продуктам компании. Мы значительно снизили комиссию по БПИФ "Открытие — Облигации РФ" на фоне ожиданий понижения ключевой ставки. Таким образом, купив паи фонда по привлекательной цене сейчас, клиенты смогут принять участие в долгосрочном росте стоимости облигаций российских эмитентов".

Напомним, БПИФ "Открытие — Облигации РФ" инвестирует в долговые инструменты надежных российских компаний — Уралкалий, СУЭК-Финанс, Аэрофлот — государственная поддержка которых не подвергается сомнению.

"Открытие Инвестиции" намерены сохранить тенденцию по снижению инфраструктурных издержек и в отношении других фондов. Обо всех изменениях можно будет прочитать на сайте компании.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

"Открытие Инвестиции" — бренд, объединяющий продукты "Открытие Брокер" и УК "Открытие" на единой онлайн-витрине. Главная задача бренда — предлагать клиентам максимально широкий спектр инвестиционных решений. Синергия компетенций, ресурсов, инфраструктуры и разработок компаний в рамках единого пространства позволяет обеспечить широкий спектр финансовых предложений для всех категорий инвесторов.

ООО УК "ОТКРЫТИЕ" создана в 2000 году и предлагает широкий спектр инвестиционных услуг. Ключевые направления деятельности: управление активами паевых инвестиционных фондов, индивидуальные инвестиционные счета, оказание услуг доверительного управления, инвестирование средств НПФ, страховых компаний, эндаумент-фондов. Индивидуальный рейтинг надежности Рейтингового агентства "Эксперт РА" — "А++" (наивысший уровень надежности и качества услуг).

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