Банк "Открытие" стал победителем престижной премии клиентского сервиса СХ AWARDS

Банк "Открытие" получил награду СХ AWARDS в номинации "Клиент в центре всего". Церемония награждения лауреатов премии сезона 2021–2022 года состоялась 20 апреля в рамках VII Форума Мир Клиентского Опыта — CX WORLD FORUM.

"Победу в премии мы рассматриваем как признание усилий банка в совершенствовании клиентского сервиса. Мы выстроили системный подход в работе с клиентским опытом наших премиальных клиентов и очень рады, что наша работа получила столь высокую оценку профессионального сообщества", — рассказала старший вице-президент, руководитель Блока обслуживания и продаж банка "Открытие" Наталья Смирнова.

CX World Awards — крупнейшая ежегодная профессиональная премия в индустрии клиентского опыта. Цель премии — содействовать развитию клиентоцентричной стратегии компаний, выявлять и поддерживать лидеров и лучших профессионалов рынка, освещать лучшие проекты и инновации в области улучшения клиентского опыта. CX WORLD FORUM объединяет на своей площадке более 200 экспертов и профессионалов в сфере клиентского опыта.