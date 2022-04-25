Мужская сборная Самарской области по фехтованию на рапире впервые выиграла чемпионат России

В Краснодарском крае на федеральной территории Сириус прошел чемпионат России по фехтованию на рапирах.
В личном турнире приняли участие трое фехтовальщиков, ранее выигрывавших "золото" чемпионата страны. Это Тимур Сафин из Башкортостана, побеждавший в 2013, 2014, 2017 и 2018 годах, а также представители Самарской области, серебряные призеры Олимпийских игр в Токио Антон (чемпион 2019 года) и Кирилл (победитель турнира 2021 года) Бородачевы.
В полуфинале братья Бородачевы встретились между собой. С минимальным счетом — 15:14 победу одержал Кирилл. Его соперником в решающей встрече, как и в прошлом году, стал Тимур Сафин, которого он обыграл — 15:8, сохранив за собой титул чемпиона России. Бронза — у самарцев Антона Бородачева и Дмитрия Трофимова.
В командном турнире за победу сражались 18 дружин. Впервые в истории чемпионатов страны победителем соревнований стала сборная Самарской области (Бородачев Антон, Бородачев Кирилл, Соловьев Дмитрий, Трофимов Дмитрий).
На пути к финалу сборная Самарского региона разгромила своих соперников: Нижегородскую (45:20), Московскую области (45:17) и Санкт-Петербург (45:19).
В решающем поединке самарцы встретились с представителями Башкирии. Уже в первом круге волжане лидировали со счетом — 15:11. Однако соперники не собиралась сдаваться и уже к восьмому бою добилась серьезного преимущества, опережая нашу команду на 8 очков.
На последний бой Кирилл Бородачев вышел против Тимура Сафина при счете — 34:40 в пользу башкирской команды. Кирилл нанес девять уколов подряд, добившись, казалось, решающего преимущества — 43:40 за 14 секунд до конца боя. Но этого времени хватило Сафину, чтобы нанести три укола и перевести встречу в овертайм — 43:43. Он длился всего две секунды. Первая же атака Бородачева принесла ему успех, а команде Самарской области — золотые медали (44:43). Бронза — у сборной Курской области.
"Поздравляю самарских спортсменов, тренеров и областную федерацию фехтования с заслуженными победами. Это результат многолетней и совместной работы, который не перестает удивлять фехтовальный мир, прославляя наш регион", — отметил министр спорта Самарской области Сергей Кобылянский.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!