ВТБ: новые условия по ипотечной госпрограмме увеличат доступность нового жилья

ВТБ считает, что снижение ставки по льготной ипотеке с 12 до 9% и продление ее действия до конца года сделают ипотечные кредиты доступнее для населения и поддержат строительный сектор.
Ранее президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин заявил, что ставка по льготной ипотеке ниже 10% — это психологически важный уровень для потребителей. "Ипотеку я считаю одной из приоритетнейших задач, потому что она помогает решить очень важную социальную задачу. Мы считаем, что льготная ипотека должна выдаваться по ставке ниже 10%", — заявил глава ВТБ в интервью "России 24" в минувшую пятницу.
По мнению заместителя президента-председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова, ставка в 9% позволит охватить ипотекой большее число потенциальных заемщиков. "Нынешние ставки на рынке остаются для россиян достаточно высокими. Сегодня именно льготные кредиты — главный драйвер рынка, по ним мы проводим 9 из 10 ипотечных сделок. Предложение снизить ставки по госпрограмме на новостройке — своевременный шаг, который поможет и заемщикам не брать на себя лишнюю долговую нагрузку, и строительному сектору, который сможет уверенно строить свои планы минимум до конца года. Отрадно, что рынок сможет вернуться к однозначным ставкам хотя бы по госпрограмме так быстро", — комментирует зампред ВТБ.
ВТБ активно работает по новым условиям льготной ипотеки. С 7 апреля в рамках господдержки-2020 банк выдал около 1000 кредитов, объем сделок превысил 4,5 млрд рублей. Ставка по ней для клиентов ВТБ на 0,3 пп ниже уровня, установленного Правительством РФ — от 11,7% годовых. Дисконт предлагается заемщикам, использующим сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке.
ВТБ — один из лидеров рынка ипотечного кредитования. По итогам первого квартала 2022 года банк оформил около 66 тысяч жилищных кредитов на 272 млрд рублей. Это на четверть превышает результат за январь–март прошлого года.
Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?