ВТБ: новые условия по ипотечной госпрограмме увеличат доступность нового жилья

ВТБ считает, что снижение ставки по льготной ипотеке с 12 до 9% и продление ее действия до конца года сделают ипотечные кредиты доступнее для населения и поддержат строительный сектор.

Ранее президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин заявил, что ставка по льготной ипотеке ниже 10% — это психологически важный уровень для потребителей. "Ипотеку я считаю одной из приоритетнейших задач, потому что она помогает решить очень важную социальную задачу. Мы считаем, что льготная ипотека должна выдаваться по ставке ниже 10%", — заявил глава ВТБ в интервью "России 24" в минувшую пятницу.

По мнению заместителя президента-председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова, ставка в 9% позволит охватить ипотекой большее число потенциальных заемщиков. "Нынешние ставки на рынке остаются для россиян достаточно высокими. Сегодня именно льготные кредиты — главный драйвер рынка, по ним мы проводим 9 из 10 ипотечных сделок. Предложение снизить ставки по госпрограмме на новостройке — своевременный шаг, который поможет и заемщикам не брать на себя лишнюю долговую нагрузку, и строительному сектору, который сможет уверенно строить свои планы минимум до конца года. Отрадно, что рынок сможет вернуться к однозначным ставкам хотя бы по госпрограмме так быстро", — комментирует зампред ВТБ.

ВТБ активно работает по новым условиям льготной ипотеки. С 7 апреля в рамках господдержки-2020 банк выдал около 1000 кредитов, объем сделок превысил 4,5 млрд рублей. Ставка по ней для клиентов ВТБ на 0,3 пп ниже уровня, установленного Правительством РФ — от 11,7% годовых. Дисконт предлагается заемщикам, использующим сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке.

ВТБ — один из лидеров рынка ипотечного кредитования. По итогам первого квартала 2022 года банк оформил около 66 тысяч жилищных кредитов на 272 млрд рублей. Это на четверть превышает результат за январь–март прошлого года.