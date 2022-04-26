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Преступления Происшествия

Тольяттинец при покупке станков в Интернете потерял 0,5 млрд рублей

ТОЛЬЯТТИ. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти 41-летний директор одного из обществ с ограниченной ответственностью, поверив в сети "Интернет" мошеннику, внес предоплату за приобретение промышленных станков.

Поверив обману в виде заниженной цены и быстрой доставки, мужчина, перевел более 500 млн руб. "собеседнику", который после получения денег перестал выходить на связь.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

Гид потребителя

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Что то даже и не удивляюсь.

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а вы у него делали откликнитесь напишите мне

Juja Pank 24 ноября 2021 14:35 Желающая заработать на инвестициях тольяттинка лишилась 850 тыс. рублей

А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу

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