Тольяттинец при покупке станков в Интернете потерял 0,5 млрд рублей

В Тольятти 41-летний директор одного из обществ с ограниченной ответственностью, поверив в сети "Интернет" мошеннику, внес предоплату за приобретение промышленных станков.

Поверив обману в виде заниженной цены и быстрой доставки, мужчина, перевел более 500 млн руб. "собеседнику", который после получения денег перестал выходить на связь.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.