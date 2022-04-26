В Самаре показали шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду"

24 апреля в ССК "Дворец спорта" в Самаре прошло ежегодное ледовое шоу известного тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду".

В новом Дворце спорта, вмещающем 5 тысяч зрителей, трудно было найти свободное место. Некоторые зрители принесли с собой плакаты и таблички с подсветкой, чтобы поддержать своих любимых фигуристов во время выступления, некоторые запаслись мягкими игрушками и цветами.

В шоу перед самарскими зрителями выступили титулованные Алина Загитова, Анна Щербакова, Евгения Медведева, Александра Трусова, пара Евгения Тарасова - Владимир Морозов, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Александра Бойкова - Дмитрий Козловский, Морис Квителашвили, Майя Хромых, Софья Акатьева, Аделия Петросян, Ника Эгадзе. Каждый из спортсменов уже добился больших высот в спорте и перечислять их звания и победы можно очень долго.

Открылась программа групповым выступлением всех участников шоу, после которого со своей программой на лед вышла 13-летняя Алина Побожная, двукратный серебряный призер чемпионата мира.

Чемпионка мира Елизавета Туктамышева катала в Самаре два номера: свою новую короткую программу Freedom и яркий номер "Мулен Руж". С обоими выступлениями она справилась на "отлично", в очередной раз продемонстрировав высочайший уровень своего мастерства.

Серебряный призер зимних Олимпийских игр, 17-летняя Александра Трусова, как всегда, артистично и грациозно раскрыла на льду образ Круэллы Девиль из одноименного фильма. Зрительный зал просто взорвался аплодисментами, а на лед полетели мягкие игрушки.

Олимпийская чемпионка 2022 года в одиночном катании, чемпионка мира (2021) Анна Щербакова показала свою пекинскую программу "Мастер и Маргарита". Зрители очень тепло встретили спортсменку, а после ее обидного падения зал поддержал ее аплодисментами, и свое второе выступление в шоу она уже откатала безошибочно, представ в образе ангела под музыку Ave Maria.

Вообще самарские зрители активно поддерживали каждого, кто выходил на лед. И спортсмены это оценили. "Спасибо за теплый прием. Вы лучшие", — сказал бронзовый призер чемпионата мира и Европы Михаил Коляда после своего прекрасного выступления с короткой программой под "Щелкунчика".

"Нам очень приятно выступать, когда нас приветствуют полные трибуны", — призналась Александра Бойкова, выступающая в парном катании с Дмитрием Козловским. Они являются чемпионами Европы (2020), бронзовыми призёрами чемпионата мира (2021) и Европы (2019, 2022).

Бронзовый призёр чемпионата Европы Морис Квителашвили порадовал зрителей забавным номером. Он появился на трибунах образе безумного супергероя из фильма "Маска" (в гриме и желтом костюме), а затем стал убегать под звук сирены. Спасение "беглец" нашел на льду, показав энергичный номер.

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в Самаре впервые представила новую программу "Кармен". Прекрасное катание сопровождалось аплодисментами зала и воскликами "Мы тебя любим".

Титулованная пара, двукратные серебряные призеры Олимпийских игр в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов показали прекрасный танец под песню Басты "Сансара". Особую романтику в выступление внесли зрители, организовав световое шоу с помощью фонариков смартфонов. В финале их выступления на лед вышли все фигуристы, чтобы поблагодарить зрителей. Но это было ещё не всё…

"Хотите ещё?", — спросил у зрителей ведущий, известный фигурист и ныне тренер Максим Траньков. Самарцы, конечно, хотели ещё. И фигуристы друг за другом выполнили четверные прыжки. Если с первого раза не получалось (такое бывало), то они исполняли элемент снова. Затем на льду неожиданно появилась собачка, которую вскоре на руки взяла Александра Трусова. Потом она же оправилась к бортику, где ее ждали поклонники.

"Восторг! Очень классно. Нам все очень понравилось! Все фигуристы молодцы", — такими словами зрители описывали шоу, выходя из здания.