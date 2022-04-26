Тольяттинка зарегистрировала в своей квартире 40 мигрантов

В Тольятти 43-летняя местная жительница стала фигуранткой уголовного дела о фиктивной регистрации мигрантов. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По версии полицейских, с января по апрель женщина незаконно поставила на миграционный учет у себя дома 40 иностранцев. При этом она не собиралась предоставлять им жилье.

Задержанная признала вину и рассказала, что получила за свои "услуги" 4 тыс. рублей.