Житель Самарской области избил знакомого из-за девушки

В Самарской области задержали подозреваемого в нападении на жителя Ставропольского района. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Преступление было совершено ночью 17 апреля. После неприятного разговора по телефону домой к 47-летнему жителю с. Александровка приехал малознакомый мужчина, устроил ссору и драку. В результате гость избил хозяина дома металлической трубой от пылесоса и уехал. Потерпевший вызвал себе "скорую".

По подозрению в избиении полицейские задержали 25-летнего безработного жителя Жигулевска, который в декабре 2021 г. освободился из мест лишения свободы. Задержанный не отрицал вину и рассказал, что конфликт с потерпевшим возник из-за того, что потерпевший некорректного повел себя с их общей знакомой.

Медики посчитали, что избитый мужчина получил тяжкие травмы.

Возбуждено уголовное дело по п. з ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжких травм). Подозреваемого заключили под стражу.