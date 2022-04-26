Житель Самарской области избил знакомого из-за девушки

В Самарской области задержали подозреваемого в нападении на жителя Ставропольского района. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Преступление было совершено ночью 17 апреля. После неприятного разговора по телефону домой к 47-летнему жителю с. Александровка приехал малознакомый мужчина, устроил ссору и драку. В результате гость избил хозяина дома металлической трубой от пылесоса и уехал. Потерпевший вызвал себе "скорую".
По подозрению в избиении полицейские задержали 25-летнего безработного жителя Жигулевска, который в декабре 2021 г. освободился из мест лишения свободы. Задержанный не отрицал вину и рассказал, что конфликт с потерпевшим возник из-за того, что потерпевший некорректного повел себя с их общей знакомой.
Медики посчитали, что избитый мужчина получил тяжкие травмы.
Возбуждено уголовное дело по п. з ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжких травм). Подозреваемого заключили под стражу.
Последние комментарии
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу