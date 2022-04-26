Продавщица тольяттинского магазина пошла на преступление, чтобы порадовать подругу

В Тольятти отправили в суд уголовное дело 50-летней продавщицы, обвиняемой в растрате. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В конце декабря 2021 г. к правоохранителям обратился директор магазина, в котором при ревизии обнаружили недостачу на 24 тыс. рублей. После просмотра записей камер видеонаблюдения стало ясно, что к исчезновению товара причастна сотрудница.
Женщину задержали. Она рассказала, что в канун новогодних праздников пригласила знакомую в магазин за покупками и соврала ей, что имеет большую скидку. На самом же деле продавец пробивала товар и сразу делала отмену операции. Свой поступок подозреваемая объяснила желанием сделать приятно приятельнице. Ущерб она полностью возместила.
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Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу