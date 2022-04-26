Продавщица тольяттинского магазина пошла на преступление, чтобы порадовать подругу

В Тольятти отправили в суд уголовное дело 50-летней продавщицы, обвиняемой в растрате. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В конце декабря 2021 г. к правоохранителям обратился директор магазина, в котором при ревизии обнаружили недостачу на 24 тыс. рублей. После просмотра записей камер видеонаблюдения стало ясно, что к исчезновению товара причастна сотрудница.

Женщину задержали. Она рассказала, что в канун новогодних праздников пригласила знакомую в магазин за покупками и соврала ей, что имеет большую скидку. На самом же деле продавец пробивала товар и сразу делала отмену операции. Свой поступок подозреваемая объяснила желанием сделать приятно приятельнице. Ущерб она полностью возместила.