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Экология Общество

Проект очистных сооружений "КуйбышевАзота" получил высокую оценку губернских депутатов

ТОЛЬЯТТИ. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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22 апреля депутаты Самарской губернской думы, а также представители региональных и городских властей посетили очистные сооружения ливневого стока Северного промышленного узла и Центрального района Тольятти. Мероприятие прошло в рамках выездного заседания комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды губдумы.

Фото: Виталий Архиреев

На объект, готовящийся к запуску, прибыли депутаты губернской думы во главе с председателем комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды Владимиром Субботиным.

Проект, реализуемый ПАО "КуйбышевАзот" за счет собственных средств, имеет стратегическое значение как для города, так и для всего региона. В 2020 году была пущена первая очередь сооружений, в 2021 было завершено строительство второй, предусматривающей биологическую очистку. В эксплуатацию объект планируется ввести во II квартале текущего года. В настоящее время на очистных сооружениях, аналогов которым нет в регионе, ведутся пуско-наладочные работы.

После ввода объекта в Волгу будет сбрасываться очищенная вода, что существенно улучшит экологическую ситуацию в Саратовском водохранилище. Если в цифрах, то объемы сброса загрязненных сточных вод уменьшатся на 10,5 млн кубометров в год.

Первое, что видят подъезжающие к очистным сооружениям — это пруд усреднитель, из которого насосы подают воду в производственные корпуса. Плавающие по водной глади утки как бы напоминают о том, что именно человек в ответе за все то, что происходит с окружающей средой.

Уже в корпусе объекта вода попадает на блок грубой очистки, где удаляется мусор и нефтепродукты. Далее идет этап биологической очистки, куда, благодаря первому этапу, не попадут загрязняющие элементы крупнее двухсот микрон.

На следующем этапе, в насыщенной кислородом воде, бактерии эффективно нейтрализуют загрязняющие вещества. Это происходит в огромных резервуарах под открытым небом, которые состоят из трех секций и четырех коридоров. Каждая секция рассчитана на 20 тыс. кубометров.

Технологические режимы работы аэротенков, внедренные на очистных сооружениях ПАО "КуйбышевАзот" нечасто встретишь на подобных объектах в России.

Последний этап — это обезвоживание осадка, всего того, что позже будет вывезено на полигон.

Максимальная производительность очистных сооружений — 2 тыс. кубометров в час.

По словам генерального директора ПАО "КуйбышевАзот" Александра Герасименко, сложность объекта была обусловлена подбором технологий и оборудования, которые позволили очищать очень разнообразные стоки. Ведь сброс идет с разных улиц и предприятий.

Очистные сооружения, в которые ПАО "КуйбышевАзот" инвестировал 1,4 млрд руб., начнут работу по полному циклу в ближайшее время.

Александр Герасименко, генеральный директор ПАО "КуйбышевАзот":

- Объект сложный, потому что постоянно и качественно, и количественно меняется объем поступающих загрязненных вод. Стоки идут с разных улиц, с разных промышленных объектов в единую систему. Поэтому нужно было подобрать такую технологию, которая была бы достаточно гибкой для того, чтобы нейтрализовать разные загрязнители, попадающие в воду. Объект построен полностью за счет средств "КуйбышевАзота". Мы живем здесь, в Тольятти, в Самарской области, поэтому всегда ответственно относимся к вопросам экологии.

Владимир Субботин, председатель комитета Самарской губернской думы по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды:

- Сегодня мы ознакомились с применением очень современных и эффективных технологий в действии. Мы, депутаты губернской думы, очень внимательно следим за охраной окружающей среды. Здесь очень грамотно реализовано все задуманное. А полезный опыт, примененный на новых очистных сооружениях ПАО "КуйбышевАзот", можно и нужно масштабировать на других объектах, находящихся в Самарской области.

Гид потребителя

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