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Банк "Открытие" и "Росгосстрах Жизнь" предлагают альтернативу ИСЖ — продукты семейства "Базис"

САМАРА. 27 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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СК "Росгосстрах Жизнь" запустила для клиентов банка "Открытие" продажу инвестиционных продуктов семейства "Базис". Это комплексные решения для розничного инвестора — с высоким уровнем страховой защиты капитала, инвестиций и жизни, а также возможностью получить доход при любом рыночном сценарии. Новая продуктовая линейка не имеет аналогов на рынке страхования жизни.

Программа "Базис Инвест" обеспечивает возврат первоначальных вложений, а ее потенциальная доходность не ограничена — за счет инвестиций части взноса клиента в акции лидеров российского рынка, таких как "Яндекс" и "Фосагро". Каждая бумага представляет собой отдельную инвестиционную идею.

Программа предусматривает ежегодную выплату клиенту фиксированного дохода. На данный момент доходность составляет 5% годовых при размещении средств на 3 года и 4,37% при размещении средств на 5 лет. Кроме того, есть возможность получения дополнительного инвестиционного дохода в виде дивидендов. Они уплачиваются в конце срока программы, если по итогам инвестирования стоимость акций выросла. Таким образом, минимально возможный доход по программе даже в случае падения рынка равен 21,8% при инвестировании на 5 лет.

Программа "Базис Гарант" дает клиенту возможность зафиксировать ставку дохода на уровне банковского вклада и гарантированно получить до 8,5% годовых — за счет вложений в безрисковые облигации.

По продуктам линейки "Базис" страховая компания гарантирует возврат 100% вложений даже при падении рынка.

Продукты можно оформить в рублях на срок 3 года и 5 лет. Минимальный взнос — 50 000 рублей. Программы предусматривают страховую защиту в течение всего срока и позволяют обеспечить средствами близких людей в случае неблагоприятных событий. Коэффициент выплат зависит от возраста клиента и срока действия программы.

В продукты включен бесплатный онлайн-сервис "Налоговый консультант", который поможет работающим клиентам получить социальный налоговый вычет в размере 13% с суммы взноса до 120 000 рублей, не выходя из дома. Также действуют льготное налогообложение и юридические преференции: возможность назначить любого выгодоприобретателя, который в случае наступления страхового случая получит эти средства быстрее, чем при стандартной процедуре вступления в наследство.

"В нынешних условиях универсальные сберегательные инвестиционные и страховые продукты с гарантированной защитой капитала — лучшее, что финансовые организации могут предложить клиентам для сохранения и преумножения сбережений. Продукты семейства "Базис" дают возможность клиентам банка "Открытие" надежно защитить свои сбережения практически в любой жизненной и экономической ситуации", — говорит Александр Бородкин, лидер трайба "Сбережения и инвестиции" банка "Открытие".

"Мы полностью переосмыслили продуктовую линейку как в части инвестиций, так и в части финансовой защиты, дополненной востребованными медицинскими сервисами. Наши продукты полностью соответствуют новым регуляторным требованиям и напрямую отвечают на актуальные вызовы в виде пандемии и санкций. Они стали проще и более клиентоориентированными, но при этом обладают достаточной внутренней гибкостью для того, чтобы стать основой развития новой продуктовой линейки компании на годы вперед", — отмечает Алексей Руденко, генеральный директор СК "Росгосстрах Жизнь".

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

 

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