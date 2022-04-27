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Северо-Западное управление образования выстроило эффективную систему профориентационной работы

САМАРА. 27 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Северо-Западное управление министерства образования и науки Самарской области выстроило эффективную систему профориентационной работы с сельскими школьниками, основанную на взаимодействии различных социальных институтов.

Фото: предоставлено Северо-Западным управлением Минобра СО

Системная работа

Система сопровождения профессионального самоопределения охватывает предприятия, профессиональные образовательные организации, вузы, учреждения дополнительного образования. Ежегодные областные акции "Неделя труда и профориентации - семь шагов к профессии", "Апрельские встречи", профпробы на базе партнеров, мастер-классы в колледжах и вузах помогают расширить представления учащихся о сельскохозяйственных профессиях.

Предпрофильная подготовка начинается с информирования учащихся о возможностях продолжения образования или трудоустройства, знакомства с учреждениями профессионального образования, а также с прогнозами развития рынка труда региона.

В Северо-Западном округе курсы предпрофильной подготовки по направлению "Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки" ведут Кошкинский губернский техникум, Красноярский государственный техникум и школа села Белозерки.

Для учащихся организуются экскурсии на предприятия и в организации, расположенные в сельской местности. Знакомство с важнейшими профессиями и специальностями помогает школьникам осознать роль сельскохозяйственного труда.

На "Дне карьеры", который ежегодно проводит Самарский государственный аграрный университет, преподаватели знакомят потенциальных абитуриентов с аграрным образованием и вузом, проводят презентацию факультетов, специальностей и направлений подготовки.

Доброй традицией стали "Апрельские встречи", где представители профессиональных образовательных организаций и вузов региона проводят онлайн-экскурсии по мастерским, профессиональные пробы, рассказывают об условиях приема.

"Большой интерес наши школьники проявляют к Всероссийскому конкурсу "АгроНТИ-2022", направленному на реализацию творческого потенциала и раннюю профессиональную ориентацию, - говорит и.о. руководителя Северо-Западного управления образования Сергей Русанов. - В ходе конкурса дети из сельской местности и малых городов знакомятся с технологическими приоритетами Национальной технологической инициативы, в том числе применением цифровых технологий в сельском хозяйстве, задачами роботизации АПК, использованием беспилотных летательных аппаратов. В этом году в конкурсе участвовало свыше 80 школьников округа".

Школы активно используют в профориентационной работе интерактивную цифровую платформу "Проектория", позволяющую проводить конкурсы, опросы и флешмобы.

В прошлом году все школы округа участвовали в проекте "Билет в будущее", являющимся частью федеральной программы. Около 60 старшеклассников получили возможность пройти профессиональные пробы на базе Красноярского государственного техникума.

Интерес ребят к сельскохозяйственному производству закрепляется во время участия в научно-практических конференциях, на которые они выходят со своими проектами.

Возвращаются специалистами

Школа села Кошки ориентирует своих учеников на выбор профессий, связанных с сельхозпроизводством и переработкой, - Кошкинский район входит в число преуспевающих аграрных территорий и нуждается в специалистах.

С Самарским аграрным университетом (СГАУ) школу связывает более чем 10-летнее сотрудничество. Преподаватели и студенты вуза приезжают в Кошки, рассказывают о специальностях, по которым ведется подготовка, и о студенческой жизни.

Интерес к сельским профессиям поддерживается и через увлечение ребят техническим творчеством. В 2019 году школа представила на Поволжской агропромышленной выставке рободром для подготовки юных агроспециалистов, собранный учащимися объединения "Основы робототехники".

Традиционными участниками "Дня карьеры" и "Недели труда и профориентации - семь шагов к профессии", которые проводятся в школе, стали специалисты управления сельского хозяйства администрации Кошкинского района. Руководитель управления Евгений Чечамушкин, как и большинство специалистов организации, - выпускник школы. Их рассказы о работе - наглядная иллюстрация перспективы получения сельских профессий.

После окончания 9 класса выпускники школы, определившиеся с выбором, поступают в Кошкинский губернский техникум и осваивают специальности овощевода, механизатора, электромонтера, сварщика, мастера техобслуживания машинно-тракторного парка, пекаря.

"Кто-то из наших ребят выбирает учебу в технологическом колледже им. Н.Д.Кузнецова в селе Рождествено, где готовят специалистов по обслуживанию сельхозтехники. Кто-то идет в Димитровградский технико-экономический колледж, чтобы потом вернуться специалистами на маслосырзавод "Кошкинский", - говорит директор школы Любовь Панжинская. - Наши выпускники трудятся на всех сельскохозяйственных предприятиях района".

Где родился, там и пригодился

Выпускник сельской школы отличается от выпускника городской. Не секрет, что сельский выпускник смотрит в сторону города, с которым связывает не только получение профессии, но и трудоустройство. В Орловской школе решили это изменить и показать выпускникам, что в родном селе есть возможность не только найти работу, но и реализоваться в профессии.

Племенной завод "Дружба" сотрудничает со школой на протяжении многих лет. Экскурсии в подразделения предприятия, где ребята знакомятся с профессиями, зачастую проводят соседи учеников, их родственники, а иногда и родители. Ведущие специалисты часто приходят в школу на классные часы и встречи, чтобы рассказать о своей работе.

Однако практика показала, что самым эффективным способом профориентационной работы является трудоустройство учеников в летний период. Выполняя посильную работу, ребята погружаются в мир сельскохозяйственных профессий и не только приобретают навыки и умения, но и зарабатывают первые деньги.

В 2020 году один из выпускников 11 класса решил совмещать работу на предприятии с обучением в техникуме. После получения среднего специального образования он продолжит обучение в вузе по выбранной специальности.

"Мы ввели такую традицию: на линейке, посвященной Дню знаний 1 сентября, вручать всем ребятам, работавшим летом, благодарственные письма и премии от руководства ООО "Племзавод "Дружба". Получить благодарность за труд, да еще у всех на виду - это отличный стимул двигаться к освоению профессии", - рассказала директор школы села Орловка Равшания Закиева.

Выпускники Орловской школы успешно строят свою карьеру в районе после получения профессии, становясь специалистами и руководителями производства.

Сетевое взаимодействие

Сегодня рабочие профессии стали осознанным выбором молодого поколения и неким гарантом успешного старта карьеры. В Красноярском государственном техникуме обучается более 200 человек по шести образовательным программам: воспитатель, пекарь, сварщик, машинист дорожных и строительных машин, электромонтер, мастер по лесному хозяйству. И ежегодно число студентов прирастает.

Интерес к получению рабочих профессий повышается за счет профориентационного проекта для школьников "Билет в будущее", открытых онлайн-уроков, предпрофильной подготовки, чемпионатов по профессиональному мастерству.

Созданное в Красноярском государственном техникуме качественно новое образовательное пространство - сетевое взаимодействие - сполна использует потенциал профессиональных образовательных организаций для аккумулирования лучшего опыта при подготовке обучающихся и формирования условий для повышения уровня профессионально-педагогического мастерства преподавательских кадров.

"Второй год подряд техникум становится площадкой для обмена инновациями, новейшими педагогическими разработками для преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в рамках областного фестиваля методических идей "Формирование профессиональной направленности студентов среднего профессионального образования", - говорит директор техникума Елена Юдина.

В учреждении с привлечением специалистов Центра профессионального образования, Регионального центра трудовых ресурсов, Центра опережающей профессиональной подготовки повышают квалификацию преподаватели образовательных организаций, мастера производственного обучения.

Благодаря взаимодействию с партнерами у студентов появляется возможность познакомиться и поработать на современном оборудовании, а у мастеров производственного обучения - повысить уровень на мастер-классах у профессионалов своего дела. Красноярский техникум готов двигаться вперед и совершенствовать свою работу.

На днях студентка Ирина Курвякова, которую преподаватели техникума Надежда Демченко и Татьяна Шарикова подготовили к национальному чемпионату WorldSkills в компетенции по "Поварское дело", получила медальон.

Преодолевая стереотипы

На протяжении многих лет школа-интернат села Старый Буян работает в режиме регионального ресурсного центра по инклюзивному обучению и сопровождению профессионального самоопределения школьников с ОВЗ, помогая педагогам образовательных организаций.

"Первым шагом к созданию новой стратегии образования стал разрыв с замкнутостью специального образования и линейностью профессиональных стереотипов, которые превращают образовательный процесс в конвейер по формированию заданной "модели выпускника", - рассказала директор школы-интерната Ольга Галкина. - Своей главной задачей мы видим не просто обучение детей с особенностями, а обеспечение трудовой интеграции и доступа к открытому рынку труда".

Педагоги школы-интерната отказались от неэффективных, но таких привычных способов педагогической деятельности и разработали "Куб навигаций" в качестве модели решения вопросов трудовой интеграции выпускников в постшкольный период. Система подготовки и сопровождения адаптации обучающихся с ОВЗ включает школу, семью, дополнительное, профессиональное образование, помогающие службы, НКО, трудовой коллектив предприятия.

Основные партнеры школы-интерната - самарская организация детей-инвалидов "Интеллект", организация инвалидов-колясочников "Ассоциация Десница", Кошкинский губернский техникум.

Вместе с сотрудниками этих организаций педагоги школы-интерната преодолевают стереотипы и предубеждения в отношении людей с ментальной инвалидностью, разрабатывают и распространяют эффективные педагогические технологии в рамках проекта "Путевка в жизнь" Фонда президентских грантов.

Создавая региональную сеть профильной подготовки подростков с интеллектуальными нарушениями к трудовой жизни, школа-интернат вместе с партнерами постепенно преодолевает наследие прошлого, когда люди с ментальной инвалидностью были полностью исключены из общества.

Кровный интерес

Кошкинский район ежегодно лидирует по намолоту зерновых и зернобобовых. Хозяйства применяют новые технологии, работают на современной технике и, конечно, нуждаются в профессионально подготовленных кадрах.

"Сельскохозяйственные профессии в Кошкинском губернском техникуме получает более половины студентов. Здесь готовят механизаторов, мастеров сельхозпроизводства и по ремонту машинно-тракторного парка, сварщиков, электромонтеров. Работодатели кровно заинтересованы в специалистах, поэтому всячески помогают техникуму, и большинство его выпускников трудоустраивается в родном районе", - рассказывает директор техникума Алексей Козлов.

Работодатели выпускников техникума - сельхозтоваропроизводители района, транспортные организации, дорожная служба - входят в состав государственной экзаменационной комиссии образовательного учреждения. Практикуется целевое обучение специалистов.

"Повышению престижа рабочих профессий способствует участие студентов в чемпионате WorldSkills по компетенциям "Сварочные технологии" и "Эксплуатация сельскохозяйственных машин".

Многие ребята определяются с будущим местом работы уже на этапе прохождения производственной практики. Этому способствует и дуальное обучение студентов, которое организуется на предприятиях ЖКХ, племзаводе "Дружба", в Райпотребкооперации.

В 2021 году в техникуме открыто направление дополнительного профессионального образования: по заявке сельскохозяйственных предприятий района начала работать программа переподготовки. Теперь готовить комбайнеров можно в короткие сроки - за шесть месяцев.

Сетевое взаимодействие с партнерами помогает учебному хозяйству техникума решить проблему нехватки современной сельскохозяйственной техники, которую охотно предоставляют будущие работодатели.

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