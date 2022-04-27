Выдачи кредитов наличными в банке "Открытие" выросли вдвое

С 13 апреля — после значительного улучшения условий по потребительским кредитам — банк "Открытие" выдал их вдвое больше, чем за две недели до снижения ставки.
Спрос на кредиты наличными резко увеличился после снижения минимальной ставки по ним до 11,9%* годовых. Значительнее всего спрос вырос среди молодой аудитории. Клиенты в возрасте 21-25 лет во второй половине апреля оформили в три раза больше потребительских кредитов, в возрастной категории 25-45 лет — на 15%.
Главные цели, на которые клиенты банка "Открытие" берут кредиты наличными, остаются неизменными — ремонт и покупка автомобиля.
Банк продолжит оперативно реагировать на изменения рынка, чтобы предлагать клиентам все более привлекательные условия кредитования.
Подать заявку на кредит от 11,9% годовых в "Открытии" можно как в офисе, так и онлайн. Решение банк примет за 3 минуты. Максимальная сумма кредита — 5 млн рублей, срок кредитования — до 5 лет.
Оформить кредит и ознакомиться со всеми условиями можно на сайте банка.
*с учетом страхования
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").