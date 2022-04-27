16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Более 10 компаний региона включены в федеральный список системообразующих предприятий Спорткомплекс "СОК Красная Глинка" теряет земли Самарские предприниматели заявили о проблеме дефицита рабочих рук "Пятерочка" поможет в трудоустройстве Технология резидента "Жигулевской долины" помогает крупным предприятиям экономить электроэнергию

Государство и Бизнес Экономическая политика

"Люди не перестали пить чай со сладостями": как кондитерская фабрика "СладПром" из Красноярского района развивается в условиях санкций

САМАРА. 27 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 22
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Производства кондитерских изделий Самарской области продолжают работать, расширять ассортимент своей сладкой продукции и создавать новые рабочие места.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Необходимость всесторонней поддержки региональных предприятий и создание условий для их стабильной работы неоднократно отмечал губернатор Дмитрий Азаров.

Кондитерская фабрика "СладПром", расположенная в с. Новый Буян Красноярского района, уже более 20 лет выпускает изделия под торговой маркой "Сладкодаров". Сначала это был небольшой цех по производству овсяного печенья, который выпускал несколько наименований продукции. С ростом спроса развивалась и сама фабрика. Сегодня предприятие выпускает более 100 наименований сахарного, овсяного печенья и зефира, а также входит в тройку лидеров по производству овсяного печенья в России.

"Многие предприятия нашего региона успешно адаптировались к изменившимся условиям рынка: перестроили свою работу с поставщиками, начали взаимодействовать с зарубежными партнерами из дружественных стран, строить планы по дальнейшему развитию, в том числе по созданию новых рабочих мест, — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Для дополнительной поддержки бизнеса правительство страны сегодня утверждает целый перечень финансовых, налоговых, регуляторных инструментов, регион дополняет этот список своими антикризисными мерами. Все это направлено на сохранение стабильной работы наших производителей и их уверенного движения вперед".

Как считает директор ООО "СладПром" Татьяна Зацарицына, миссия предприятия — дарить людям радость и сладкие моменты жизни. И их ждут по всей стране: кондитерские изделия из Самарской области покупают и в Санкт-Петербурге, и во Владивостоке. Есть ценители и в других странах — "СладПром" экспортирует продукцию в Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Вьетнам.

Всего в месяц здесь производят 1000 тонн различных десертов. В планах — расширение производства, внедрение новых видов овсяного печенья.

"В связи с последними событиями мы не останавливаем свое производство, продолжаем работать. Разумеется, в связи с ростом цен на сырье нам пришлось поднять цены на свою продукцию. Но наши покупатели остаются верны своим любимым сладостям и продолжают приобретать наши изделия. Люди не перестали пить чай с печеньем, и мы остаемся востребованными, несмотря ни на какие вызовы рынка", — подчеркнула Татьяна Зацарицына.

В составе продукции — в основном отечественные ингредиенты: муку закупают у региональных поставщиков, овсяные хлопья везут с Алтая. Некоторые ингредиенты, которые закупались за рубежом, способны заменить и российские производители, считает руководитель фабрики.

Что касается оборудования, то на фабрике оно в основном отечественного происхождения: печи, конвейерные линии. Нет опасений и по поводу иностранных машин — возможные поломки комплектующих способны устранить региональные производители запчастей.

На предприятии сегодня работают 150 человек, жители села и соседних населенных пунктов. В связи с растущим спросом на продукцию фабрики и планами по наращиванию объемов производства здесь требуются дополнительные рабочие руки. Сейчас на фабрике открыты вакансии операторов линий, укладчиков и упаковщиков.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Игнатьев 26 апреля 2016 09:52 Налоговая взыскивает НДФЛ с директора ГК "Град", купившего на деньги компании валюту

Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

Папа Римский 15 декабря 2014 09:27 Правительство региона будет искать инвестора для достройки высотки на пл. Урицкого

Нашли когда искать!

Thought Mind 01 сентября 2014 21:07 Самарская область вошла в топ-3 регионов с лучшими условиями для ведения бизнеса

бизнесмены об этом знают?

Thought Mind 30 августа 2014 13:25 Руководитель "Гарантийного фонда поддержки предпринимательства" Михаил Герасимов покинул свой пост

ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей

Владимир Сверкалов 03 февраля 2014 17:44 Возле застройки "Кошелев-проекта" может появиться индустриальный парк

Индустриальный парк «Преображенка» http://sv-bob.livejournal.com/581064.html

Фото на сайте

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1