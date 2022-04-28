Банк "Открытие" будет выдавать льготную ипотеку под 8,5% годовых

Клиенты "Открытия" смогут оформить льготный ипотечный кредит по программе банка "Ипотека с господдержкой" по сниженной ставке — 8,5% годовых — сразу после вступления в силу обновленного постановления правительства. Банк "Открытие" также снизит ставку по ранее одобренным, но еще не выданным ипотечным кредитам.
Ставка 8,5% будет доступна для заемщиков при первоначальном взносе от 30%. Клиенты с меньшим взносом смогут оформить льготный кредит по базовой ставке — 9% годовых.
Для оформления заявки на льготную ипотеку не обязательно ждать снижения ставки. Клиент уже сейчас может подать заявку, получить по ней одобрение, выбрать жилье в новостройке и начать подготовку к сделке. Ставка по ипотечному кредиту устанавливается на этапе подписания кредитного договора. В банке "Открытие" одобрение по ипотеке действует в течение 2 месяцев.
Заключение сделок будет возможно сразу после вступления в силу постановления правительства в соответствии с прописанными в нем условиями.
Подать заявку и получить более подробную информацию по льготным программам можно на сайте банка.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").