Тольяттинку отправили на принудительное лечение за нападение на сотрудника СИЗО

Центральный районный суд Тольятти рассмотрел уголовное дело 58-летней местной жительницы, которую обвиняли в нападении на медика в СИЗО. Об этом сообщает прокуратура Центрального района.

В июне 2021 г. тольяттинку, страдающую хроническим психическим расстройством, задержали и доставили в СИЗО-4. Там она ударила начальника филиала медчасти №14. Из-за этого возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").

Суд вынес постановление об освобождении женщины от уголовной ответственности и отправил ее на принудительное лечение.