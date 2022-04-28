Россельхозбанк и Российский экологический оператор договорились об инвестициях в проекты обращения с твердыми коммунальными отходами

Россельхозбанк и Российский экологический оператор (ППК РЭО) договорились об инвестиционном сотрудничестве в области обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
В соответствии с соглашением, подписанным 27 апреля, Россельхозбанк выкупит облигации ППК "РЭО" на сумму 50 млрд рублей. Всего до конца 2024 года наблюдательный совет ППК "РЭО" одобрил программу зеленых облигаций на сумму 100 млрд рублей для финансирования строительства объектов в области обращения с отходами, 50 млрд рублей из них будут привлечены за счет других инвесторов — как юридических, так и физических лиц.
"Охрана окружающей среды и защита здоровья граждан — одна из самых актуальных задач нашей страны. На ее решение, в частности, направлен национальный проект "Экология". Его важнейшая часть — масштабная реформа по созданию современной индустрии переработки отходов. И мы рады, что государство поручило Россельхозбанку заняться развитием этого направления, крайне важного для благополучия всей страны. Сотрудничество Россельхозбанка и "РЭО" расширит доступ участников рынка к финансированию, позволит им реализовать крупные инвестиционные проекты в сфере обращения с ТКО. Также Россельхозбанк обеспечит проекты финансово-экономической и правовой экспертизой", — рассказал Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов.
"Сегодня с Россельхозбанком мы подписали 5-летнее соглашение о сотрудничестве по финансированию инвестпроектов в рамках создания объектов обращения с ТКО. ППК РЭО будет выпускать облигации под конкретные проекты. Работа над первыми из них уже ведется", — сообщил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.
Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?