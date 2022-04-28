Самарские парапловцы завоевали 21 медаль на чемпионате России в Уфе

В Уфе завершился чемпионат России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в дисциплине "плавание".

Соревнования прошли в 50-метровом бассейне паралимпийского центра спортивной подготовки им. Римы Баталовой. В турнире приняли участие свыше 290 пловцов из 42 субъектов Российской Федерации. Самарскую область представили 8 спортсменов: Ленский Вячеслав, Пульвер Кирилл, Запевалова Марина, Костина Яна (все — Самара); Сухарев Сергей, Щевелев Егор, Цыпленков Иван (все — Тольятти), а также Тимонина Елизавета (Отрадый). По итогу турнира в медальном зачете сборная региона заняла 6 место, завоевав 7 золотых, 7 серебряных и 7 бронзовых медалей.

1 место — Пульвер Кирилл (50 метров баттерфляй) — рекорд Европы;

1 место — Костина Яна (50 метров на спине);

1 место — Цыпленков Иван (150 метров комплексное плавание) — рекорд России);

1 место — Пульвер Кирилл (100 метров вольный стиль) — рекорд России;

1 место — Костина Яна (100 метров на спине);

1 место — Цыпленков Иван (50 метров брасс) — рекорд России;

1 место — Пульвер Кирилл (200 метров вольный стиль) — рекорд Европы;

2 место — Запевалова Марина (100 метров брасс);

2 место — Цыпленков Иван (100 метров на спине);

2 место — Вячеслав Ленский (100 метров брасс);

2 место — Сухарев Сергей (50 метров вольный стиль);

2 место — Пульвер Кирилл (50 метров вольный стиль);

2 место — Цыпленков Иван (50 метров на спине);

2 место — Пульвер Кирилл (200 метров комплексным плаванием);

3 место — Щевелев Егор (200 метров комплексным плаванием);

3 место — Пульвер Кирилл (50 метров на спине);

3 место — Костина Яна (200 метров вольный стиль);

3 место — Ленский Вячеслав (100 метров вольный стиль);

3 место — Щевелев Егор (400 метров вольный стиль);

3 место — Сухарев Сергей (100 метров вольный стиль);

3 место — Вячеслав Ленский (400 метров вольный стиль).