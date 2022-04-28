Самарские парапловцы завоевали 21 медаль на чемпионате России в Уфе

В Уфе завершился чемпионат России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в дисциплине "плавание".
Соревнования прошли в 50-метровом бассейне паралимпийского центра спортивной подготовки им. Римы Баталовой. В турнире приняли участие свыше 290 пловцов из 42 субъектов Российской Федерации. Самарскую область представили 8 спортсменов: Ленский Вячеслав, Пульвер Кирилл, Запевалова Марина, Костина Яна (все — Самара); Сухарев Сергей, Щевелев Егор, Цыпленков Иван (все — Тольятти), а также Тимонина Елизавета (Отрадый). По итогу турнира в медальном зачете сборная региона заняла 6 место, завоевав 7 золотых, 7 серебряных и 7 бронзовых медалей.
1 место — Пульвер Кирилл (50 метров баттерфляй) — рекорд Европы;
1 место — Костина Яна (50 метров на спине);
1 место — Цыпленков Иван (150 метров комплексное плавание) — рекорд России);
1 место — Пульвер Кирилл (100 метров вольный стиль) — рекорд России;
1 место — Костина Яна (100 метров на спине);
1 место — Цыпленков Иван (50 метров брасс) — рекорд России;
1 место — Пульвер Кирилл (200 метров вольный стиль) — рекорд Европы;
2 место — Запевалова Марина (100 метров брасс);
2 место — Цыпленков Иван (100 метров на спине);
2 место — Вячеслав Ленский (100 метров брасс);
2 место — Сухарев Сергей (50 метров вольный стиль);
2 место — Пульвер Кирилл (50 метров вольный стиль);
2 место — Цыпленков Иван (50 метров на спине);
2 место — Пульвер Кирилл (200 метров комплексным плаванием);
3 место — Щевелев Егор (200 метров комплексным плаванием);
3 место — Пульвер Кирилл (50 метров на спине);
3 место — Костина Яна (200 метров вольный стиль);
3 место — Ленский Вячеслав (100 метров вольный стиль);
3 место — Щевелев Егор (400 метров вольный стиль);
3 место — Сухарев Сергей (100 метров вольный стиль);
3 место — Вячеслав Ленский (400 метров вольный стиль).
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!