Открыта регистрация на молодежный форум ПФО "iВолга"

27 апреля стартовала регистрация на молодежный форум Приволжского федерального округа "iВолга", который пройдет в 10-й юбилейный раз на территории Самарской области в фестивальном парке Мастрюковских озер с 21 по 29 июля.

К участию приглашаются граждане Российской Федерации от 18 до 35 лет. Регистрация продлится до 26 мая 2022 года включительно.

Тематикой проведения форума в этом году станет "Единство народов России". Ей будут посвящены все мероприятия: тренинговые занятия, конкурс молодежных проектов, научные и практические конференции, лекции и мастер-классы, межрегиональные межвузовские открытые соревнования по различным направлениям, круглые столы, выставки, фестивали, акции, ярмарки инициатив, турниры, встречи с экспертами федерального, окружного и регионального уровней, дискуссии, а также культурно-досуговые, спортивные и туристско-краеведческие программы.

В рамках программы форума будут реализованы традиционные направления:

• Образовательная программа — 8 профильных смен, сертификация компетенций, индивидуальные планы развития Soft Skills участников;

• Культурно-досуговая программа — выставки, концерты, конкурсы, площадки DIY, арт-объекты, VR экскурсии по регионам и многое другое;

• Нетворкинг — множество знакомств и полезных связей;

• Конкурс проектов — поддержка социальных и бизнес-проектов.

В рамках образовательной программы iВолги в этом году определено восемь профильных смен:ъ

1. Смена "Миссия Добро" ждет представителей волонтерских объединений, национальных НКО, добровольцев межрегиональных программ и проектов, организаторов и волонтеров добровольческих лагерей и миссий гуманитарного характера. Участники смены изучат лучшие практики добровольческих лагерей и гуманитарных миссий, направленных на помощь в восстановлении памятников культуры, сохранение традиций народов России и межэтнический диалог.

2. Смена лаборатория "Практика" — это возможность участникам стать соорганизатором форума "iВолга". Помимо привычных всем тренинговых программ, в ней содержится большое количество практического организационного опыта в подготовке и реализации культурных и спортивных событий, а также медиа-проектов. Участниками смены могут стать молодые специалистов в сфере организации культурных, спортивных событий, молодые специалисты СМИ, блогеры, сотрудники ДК, библиотек, музеев и игротехники.

3. Смена "Управляй будущим" — это идеальный выбор для лидеров как опытных, так и начинающих. В рамках смены параллельно будет проходить образовательная программа по двум тематическим трекам: "Лидеры изменений" для лидеров молодежного общественного мнения, руководителей НКО, молодежных совещательных структур и объединений и "Лидеры студенчества" для активных представителей студенческого самоуправления — профоргов, старост, представителей студенческих советов, руководителей объединений и кружков по интересам.

4. Смена "Детская iВолга" — это самая яркая смена для молодых iВолжан. Участниками станут активисты Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации "Российского движения школьников" в возрасте 16-17 лет. В рамках "Детской iВолги" участников ждёт полезный контент, лекции и мастер-классы от признанных профессионалов и именитых экспертов в разных сферах.

5. Смена "Место жительства" для тех, кто заинтересован в инвестировании собственного творческого и интеллектуального потенциала в создание и развитие объектов, сооружений, локаций, событий своего населённого пункта, в целях развития внутреннего и внешнего туризма. В рамках смены мы будут обсуждаться вопросы развития внутреннего туризма среди молодежи, поддержки молодых предпринимателей в сфере туризма, рассмотрим интересные кейсы и создадим свои проекты и события по развитию территорий с целью привлечения туристического потока в малоизвестные туристические локации России.

6. Смена "Мой народ" про отношение к своей культуре и стране. Она делится на два трека. На трек "Профессионалы" приглашаются те, кто ведет свою профессиональную или общественную деятельность в сфере национальной и миграционной политики, труда, занятости, культуры, межрегиональных и международных связей, занимается профилактикой экстремизма и терроризма. Программа данного трека пройдет в формате курсов повышения квалификации. А трек "Единомышленники" об общности и самобытности народов, проживающих в России, о деловой этике и особенностях работы, общения в условиях разнообразия культур и менталитетов, о современных практиках сохранения традиций и отношений между народами. Этот трек подойдет представителям НКО, общественных объединений, совещательных структур, сотрудникам и волонтерам домов дружбы народов, молодежным СМИ, сотрудникам и студентам вузов и сузов профильных специальностей, культурных (межкультурных) центров, домов культуры, домов молодежных организаций и молодым сотрудникам миграционных служб.

7. Смена "Творческий процесс" про возможности внедрения народного искусства в современный творческий процесс для индивидуальных исполнителей и коллективов, занимающихся этнокультурным направлением, его популяризацией и актуализацией в современных реалиях. Три трека этой смены подойдут для танцоров; для музыкальных исполнителей; для актеров, театралов, ведущих, режиссеров и сценаристов.

8. Смена "Делай дело" — это обучающий курс для начинающих и действующих предпринимателей, самозанятых-ремесленников, бизнесменов, которые в своем бизнесе ориентированы на локальность и региональную тематику, для предпринимателей, которые имеют практику участия в креативных кластерах и опыт их развития. Смена поднимает такие вопросы как, возрождение предпринимательских традиций регионов, развитие культурного наследия народов России, продолжение предпринимательских традиций через товары и услуги для потребителей, создание совместных межнациональных и межкультурных проектов.

Участие в форуме бесплатное. Все участники проживают на территории фестивального парка в специально выделенных палаточных городках, организованы общий душ и туалеты.

Чтобы стать участником "iВолга", необходимо до 26 мая 2022 года пройти регистрацию на платформе "Росмолодежь.События", а также на официальном сайте форума ivolgaforum.ru. Затем потенциальный участник проходит обязательный образовательный курс и последующее тестирование, после этого подает заявку на форум и регистрируется на официальном сайте.