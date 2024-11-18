В "Т Плюс" состоялся семинар ассоциации юристов и молодежного парламента Самарской области

В "Т Плюс" прошёл тематический семинар в рамках стратегической сессии "Развитие молодёжного парламентаризма в Самарской области". Секретами успешной работы в одной из крупнейших энергетических организаций страны поделились начальник юридического управления Ян Сорокин и начальник управления правового обеспечения энергоснабжения регионального центра правового обеспечения в г. Самаре ПАО "Т Плюс" Анна Пасынкова.

Также в мероприятии принял участие руководитель главного управления правового обеспечения Самарской губернской думы, член совета Самарского регионального отделения Ассоциации юристов России Андрей Саусин.

Основной темой семинара стало эффективное лидерство. Участники обсудили современные концепции лидерства, принципы организации командной работы и разобрали практические кейсы принятия управленческих решений.

"Благодарен ребятам за активное участие в семинаре, желание поделиться своим видением на ключевые вопросы по обозначенной теме! Уверен, что участие юристов энергокомпании в стратегической сессии позволит всем её слушателям приобрести новые полезные навыки и знания для профессионального и личностного роста!" — отметил Ян Сорокин.

"Вопросы лидерства применительно к молодежной среде крайне важны в силу возрастающей потребности общества и государства в инноваторах и лидерах, способных в ближайшем будущем вести общество к поставленным целям, проявляя гибкость в условиях изменений и неопределенности", — прокомментировала семинар Анна Пасынкова.

В завершении мероприятия самые активные участники получили в подарок от спикеров книги по тематике семинара.