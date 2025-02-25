Юные экскурсоводы Самары провели первую экскурсию в рамках проекта "Дети детям"

В понедельник, 24 февраля, в Самаре состоялась первая экскурсия в рамках уникального проекта "Дети детям", приуроченная ко Дню защитника Отечества. Проект организован министерством туризма Самарской области совместно с туроператорской компанией "Лаванда" и Детским советом по туризму Самарской области.

Первыми участниками экскурсии стали ребята из Движения Первых.

В рамках мероприятия был представлен исторический проект "Сыны Отечества", посвященный выдающемуся самарскому деятелю Петру Алабину. Юные экскурсоводы рассказали о жизни и деятельности Петра Владимировича, показали памятные места города, связанные с его именем, а также познакомили участников с историей знаменитого Самарского знамени. Экскурсия завершилась посещением Иверского женского монастыря, где ребята смогли увидеть знамя своими глазами.

"Дети детям" — это уникальный проект, в рамках которого дети проводят экскурсии для своих сверстников. Одни ребята становятся экскурсоводами, другие — экскурсантами. Это не только возможность узнать больше о родном крае, но и ценный опыт общения и обмена знаниями. Дети-экскурсанты погружаются в историю, а юные экскурсоводы развивают навыки публичных выступлений и углубляют свои знания", — отметила директор туроператорской компании — партнера проекта Юлия Луговая.

Отметим, что развитие детского туризма в Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года определено в качестве стратегической задачи и является составляющей национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Детский туризм в Самарской области развивается, предлагая школьникам возможности для культурного, интеллектуального, экологического роста.

В рамках программы социально-экономического развития региона на 2024–2029 годы, представленной губернатором Вячеславом Федорищевым, особое внимание уделяется повышению качества туристических услуг, организации мероприятий культурно-туристического содержания, а также ранней профориентации школьников. Проект "Дети детям" является не просто увлекательным погружением в историю Самарского региона, но также точкой для профориентационного роста.

Команда "Юные экскурсоводы Самары" активно занимается изучением родного края и разработкой экскурсионных маршрутов. На сегодняшний день уже реализуются несколько уникальных программ, включая банковскую экскурсию "По денежным следам Самары", пешеходный маршрут к 80-летию Победы "Куйбышев — память военных лет", а также интерактивную экскурсию-реконструкцию "Луч света в темном царстве", посвященную голоду в Поволжье в 20-х годах XX века.

"Нам все очень понравилось! Ребята такие молодцы! Мы узнали много нового о своем городе, а еще впервые побывали в Иверском монастыре и увидели Самарское знамя. Ждем с нетерпением следующих экскурсий!" — поделились своими впечатлениями участники экскурсии.