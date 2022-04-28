Операционная эффективность Новокуйбышевской нефтехимической компании дала экономический эффект свыше 170 млн рублей

Планомерная работа Новокуйбышевской нефтехимической компании (входит в НК "Роснефть") по сокращению эксплуатационных затрат за счет внедрения передовых технологических решений и управленческих подходов дает впечатляющие результаты.
Благодаря реализации программы повышения операционной эффективности в 2021 году ННК получила экономический эффект более 170 млн рублей.
В числе наиболее значимых проектов, реализованных в 2021 году, — добавление в процесс переработки пропан-бутан-пентановой фракции для увеличения выпуска товарной продукции, модернизация действующего оборудования, использование вторичных энергоресурсов, замена теплообменного и другого оборудования, обеспечивающего повышение энергоэффективности технологических процессов.
В Новокуйбышевской нефтехимической компании создана система непрерывных улучшений, в которой принимают участие сотрудники предприятия. В 2022 году 44 из более 120 направленных рационализаторских предложений по повышению операционной эффективности получили одобрение научно-технического совета предприятия и включены в программу.
АО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания" — дочернее общество "Роснефти", крупный производитель продукции нефтехимии, газопереработки и органического синтеза. Мощности переработки по сырью составляют около 1 млн тонн в год. Перечень выпускаемой продукции насчитывает более 30 наименований. Коллектив предприятия насчитывает более 4000 человек.
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Годовое собрание акционеров состоялось 25.04.2014. Будьте грамотными—22.09.2014 состоится внеочередное собрание акционеров.
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Приморский НПЗ??? Интересно, а почему не Новокуйбышевский НПЗ, например? Или это такая специальная программа поддержки Дальнего Востока?
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