Операционная эффективность Новокуйбышевской нефтехимической компании дала экономический эффект свыше 170 млн рублей

Планомерная работа Новокуйбышевской нефтехимической компании (входит в НК "Роснефть") по сокращению эксплуатационных затрат за счет внедрения передовых технологических решений и управленческих подходов дает впечатляющие результаты.

Благодаря реализации программы повышения операционной эффективности в 2021 году ННК получила экономический эффект более 170 млн рублей.

В числе наиболее значимых проектов, реализованных в 2021 году, — добавление в процесс переработки пропан-бутан-пентановой фракции для увеличения выпуска товарной продукции, модернизация действующего оборудования, использование вторичных энергоресурсов, замена теплообменного и другого оборудования, обеспечивающего повышение энергоэффективности технологических процессов.

В Новокуйбышевской нефтехимической компании создана система непрерывных улучшений, в которой принимают участие сотрудники предприятия. В 2022 году 44 из более 120 направленных рационализаторских предложений по повышению операционной эффективности получили одобрение научно-технического совета предприятия и включены в программу.

АО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания" — дочернее общество "Роснефти", крупный производитель продукции нефтехимии, газопереработки и органического синтеза. Мощности переработки по сырью составляют около 1 млн тонн в год. Перечень выпускаемой продукции насчитывает более 30 наименований. Коллектив предприятия насчитывает более 4000 человек.