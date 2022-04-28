В Тольятти осудили мигранта, планировавшего сбыть 50 г героина

Комсомольский районный суд Тольятти вынес приговор 30-летнему гражданину Таджикистана, которого обвиняли в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Мужчина получил от неизвестного, чью личность следствие не установило, сообщение с адресом оптовой "закладки", в которой было более 50 героина. Эти наркотики мигрант должен был "разложить" на территории Оренбурга. Однако в пути неудачливого "закладчика" остановили полицейские.

Суд назначил мужчине пять лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.