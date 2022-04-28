ПАО "ТОАЗ" (Тольяттиазот) в рамках реализации программы "Профориентация" поддержало региональный фестиваль "Химия — XXI век". 26 апреля фестиваль прошел в пятый раз в Тольяттинском химико-технологическом колледже.

Участники делились на две секции: школьники и студенты. В секции "Первые шаги в науку" приняли участие 13 учеников из трех школ: лицея № 60, школы № 10 с углубленным изучением отдельных предметов Тольятти и школы из села Нижнее Санчелеево Ставропольского района. Они представили на суд жюри исследования качества воды и молока, способы получения зеркал и стеариновых свечей. Победителем фестиваля среди школьников стала ученица 10 класса школы № 10 Анна Алпатова, сравнившая содержание витамина С в цитрусовых.

Секция "Химия и качество жизни" включала множество тем, в том числе из областей фармакологии, нефтепереработки и производства удобрений. В этой секции выступили более 20 студентов средне-специальных учебных заведений области. Победительницами стали студентки второго курса ТХТК Алина Кудинова и Елена Смирнова с докладом "Исследование способов устранения слёживаемости аммиачной селитры".

Представитель ПАО "ТОАЗ" в составе экспертного жюри принимал участие в оценке научно-практических работ школьников и студентов. Победители и участники получили от Тольяттиазота памятные призы.

"Тольяттиазот много лет работает по программе профориентации. Мы привлекаем на свое предприятие потенциальных работников еще со студенческой скамьи, мотивируем школьников поступать на инженерные специальности. Из-за пандемии долгое время было невозможно проводить профориентационные мероприятия, поэтому мы рады возобновлению традиции. У ребят, что выступили сегодня, большой интерес к химии, они хорошо подготовлены", — прокомментировала начальник управления по подбору, оценке и развитию персонала ПАО "ТОАЗ" Наталья Денисова.

"Мы уже в пятый раз организуем этот фестиваль, потому что важно прививать интерес к химии и делиться практическим опытом. Участие в фестивале помогает ребятам научиться презентовать себя и свою работу, а школьникам — еще и открыть для себя профессию и сделать осознанный выбор", — отметила директор Тольяттинского химико-технологического колледжа Татьяна Михайленко.

"Нас окружают продукты химической отрасли, поэтому химическая специальность так востребована. Мы стараемся привлекать как можно больше ребят к участию в фестивале, в том числе школьников, чтобы показать им, как интересна химия и сколько пользы она приносит", — рассказала преподаватель Тольяттинского химико-технологического колледжа Анна Старцева.

Тольяттиазот активно занимается профориентацией своих будущих сотрудников. Сотрудники завода регулярно встречаются со школьниками и рассказывают им о профессиях, востребованных на предприятии. Для школьников организуют экскурсии по промплощадке, что позволяет сформировать у них представление о профессиональной области в целом и понять, хотят ли они в будущем связать свою карьеру с этой отраслью.

В 2019 году ТОАЗ запустил программу создания инженерно-технических классов на базе школы № 41 и гимназии № 35, где школьники на более глубоком уровне изучают химию, физику и математику либо физику, математику и информатику — в зависимости от направления.