Профессиональные союзы региона положительно оценивают работу правительства Самарской области в условиях пандемии

В минувшем году предприятия Самарской области, пострадавшие в результате локдаунов и различных коронавирусных ограничений, получили масштабную финансовую поддержку из средств федерального и областного бюджетов.
В частности, 13 предприятий региона получили займы из федерального и регионального фондов развития промышленности на общую сумму 770 млн рублей. Еще 16 организаций в рамках мер господдержки получили субсидии из федерального бюджета на общую сумму почти 1,9 млрд рублей.
Об этом сообщил первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов в своем отчете о работе правительства региона, адресованном депутатам Самарской губернской думы.
Результатом стал значительный рост промышленного производства. Объем отгруженных товаров, работ и услуг превысил уровень 2020 года на 35,8%, то есть более чем на треть, и составил более 2 триллионов рублей. Индекс промышленного производства сложился на уровне 103,3% и практически достиг уровня 2019 года.
Усилия областного правительства по преодолению кризисных явлений в экономике, стабилизации рынка труда оценил председатель Федерации профсоюзов Самарской области Дмитрий Колесников.
"Результаты работы регионального правительства в 2021 году свидетельствуют о продуманных, эффективных и дальновидных решениях, принимаемых исполнительной и законодательной властью в сфере экономики и социальной политики, в сложных ковидных условиях. Регион практически достиг показателей допандемийного уровня промышленного производства. Это, соответственно, положительно сказалось на рынке труда, росте заработной платы, выполнении всех социальных обязательств перед населением", - отметил Дмитрий Колесников.
Политика региональной власти по масштабной финансовой поддержке предприятий и агропрома направлена на обеспечение промышленной и продовольственной безопасности Самарской области.
"Мы являемся самодостаточным и эффективно развивающимся регионом России. С особым удовлетворением отмечаем восстановление и даже некоторое превышение докризисного показателя численности занятых в экономике, а также самый низкий уровень официальной безработицы за последние несколько лет. В рамках реализации инвестиционных проектов в Самарской области создано 25 новых производств, около 9 тысяч рабочих мест. Мы сохраняем лидерство среди регионов ПФО по высокопроизводительным параметрам труда, а также в государственно-частном партнерстве А это привлечение значительных объемов инвестиций, создание дополнительных рабочих мест", - подчеркнул Дмитрий Колесников.
Последние комментарии
Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.