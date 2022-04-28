Профессиональные союзы региона положительно оценивают работу правительства Самарской области в условиях пандемии

В минувшем году предприятия Самарской области, пострадавшие в результате локдаунов и различных коронавирусных ограничений, получили масштабную финансовую поддержку из средств федерального и областного бюджетов.

В частности, 13 предприятий региона получили займы из федерального и регионального фондов развития промышленности на общую сумму 770 млн рублей. Еще 16 организаций в рамках мер господдержки получили субсидии из федерального бюджета на общую сумму почти 1,9 млрд рублей.

Об этом сообщил первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов в своем отчете о работе правительства региона, адресованном депутатам Самарской губернской думы.

Результатом стал значительный рост промышленного производства. Объем отгруженных товаров, работ и услуг превысил уровень 2020 года на 35,8%, то есть более чем на треть, и составил более 2 триллионов рублей. Индекс промышленного производства сложился на уровне 103,3% и практически достиг уровня 2019 года.

Усилия областного правительства по преодолению кризисных явлений в экономике, стабилизации рынка труда оценил председатель Федерации профсоюзов Самарской области Дмитрий Колесников.

"Результаты работы регионального правительства в 2021 году свидетельствуют о продуманных, эффективных и дальновидных решениях, принимаемых исполнительной и законодательной властью в сфере экономики и социальной политики, в сложных ковидных условиях. Регион практически достиг показателей допандемийного уровня промышленного производства. Это, соответственно, положительно сказалось на рынке труда, росте заработной платы, выполнении всех социальных обязательств перед населением", - отметил Дмитрий Колесников.

Политика региональной власти по масштабной финансовой поддержке предприятий и агропрома направлена на обеспечение промышленной и продовольственной безопасности Самарской области.

"Мы являемся самодостаточным и эффективно развивающимся регионом России. С особым удовлетворением отмечаем восстановление и даже некоторое превышение докризисного показателя численности занятых в экономике, а также самый низкий уровень официальной безработицы за последние несколько лет. В рамках реализации инвестиционных проектов в Самарской области создано 25 новых производств, около 9 тысяч рабочих мест. Мы сохраняем лидерство среди регионов ПФО по высокопроизводительным параметрам труда, а также в государственно-частном партнерстве А это привлечение значительных объемов инвестиций, создание дополнительных рабочих мест", - подчеркнул Дмитрий Колесников.