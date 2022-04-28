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Самарский регион принял участие во Всероссийском совещании по итогам прохождения отопительного сезона

САМАРА. 28 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 27 апреля, состоялось Всероссийское совещание "Об итогах прохождения субъектами электроэнергетики и объектами ЖКХ отопительного сезона 2021–2022 годов", которое провел министр энергетики Российской Федерации Николай Шульгинов.

Совещание состоялось в режиме видеоконференцсвязи из студии ОДУ Средней Волги. Самарский регион представил первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области, руководитель регионального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Виктор Кудряшов.

В начале совещания министр энергетики РФ поблагодарил руководителей и персонал энергокомпаний за работу по обеспечению надежного энергоснабжения  и теплоснабжения в осенне-зимний период, грамотную и своевременную организацию ликвидации аварийных ситуаций на объектах электро- и теплоэнергетики.

На совещании были подведены итоги работы генерирующих компаний, объектов теплоснабжения, электросетевого хозяйства, диспетчерского управления, определены основные направления функционирования субъектов электроэнергетики в условиях санкционного давления.

Заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак в своем докладе отметил, что максимум нагрузок отопительного сезона пройдены в штатном режиме. Вместе с тем, аварийность в осенне-зимний период на объектах генерации возросла, что связано с повышением достоверности предоставления отчетности, а также с ухудшением их технического состояния и воздействием неблагоприятных погодных условий.

При подготовке к отопительному сезону были выполнены все запланированные объемы ремонтов. Проведение ремонтной кампании в текущем году осложняется ограничением поставок импортируемых запчастей. Совместно с Минпромторгом и отраслевыми компаниями организована работа по обеспечению производства и поставки необходимых запасных частей, прорабатываются альтернативные каналы поставок. Готовятся дополнительные меры поддержки для компаний, впервые использующих отечественные аналоги запасных частей и функциональных узлов иностранного оборудования.

Самарская область прошла отопительный сезон 2021–2022 гг. без нареканий со стороны контролирующих органов. Крупных аварий в энергосистеме региона, на теплосетях зафиксировано не было.

"Зима для нас традиционно означает перестройку работы системы жилищно-коммунального хозяйства. К каждому отопительному сезону Самарская область традиционно готовится заранее. Особо хочу отметить, что за прошлое лето в нашем регионе — рекордные объемы перекладки тепловых сетей,  большие объемы перекладок по другим видам сетей. Очевидно, этот фактор повлиял на прохождение осенне-зимнего периода 2021–2022 гг. без серьезных аварий", — считает первый вице-губернатор-председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов. 

Директор филиала системного оператора Самарское РДУ Владимир Пастушков: "По итогам прохождения осенне-зимнего периода 2021–2022 года значительных аварийных ситуаций в энергосистеме Самарской области не зафиксировано. Штатные аварии устранялись в минимально возможные сроки, запланированные ремонты были выполнены в соответствии с графиками. Потребление мощности достигло порядка 3,5 тысяч МВт, это ниже предыдущего периода примерно на 2%".

На совещании также обсуждался вопрос консолидации сетей и сокращения бесхозяйных объектов. Со всеми региональными штабами страны проведены совещания, на которых определен порядок консолидации сетей, планы передачи бесхозяйных сетей.

Целевая модель — одна системообразующая теплоснабжающая организация, отвечающая за надежное энергоснабжение региона, и не более двух-трех крупных ТСО, осуществляющих, в том числе, функции по консолидации лишенных статуса ТСО и бесхозяйных сетей по принципу сетевой связанности.

Гид потребителя

Последние комментарии

Lina Kotya 13 марта 2022 13:57 С начала года в Самарской области введено в эксплуатацию 336 тыс. кв. м жилья

Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.

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Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.

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