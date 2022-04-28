Самарский регион принял участие во Всероссийском совещании по итогам прохождения отопительного сезона

В среду, 27 апреля, состоялось Всероссийское совещание "Об итогах прохождения субъектами электроэнергетики и объектами ЖКХ отопительного сезона 2021–2022 годов", которое провел министр энергетики Российской Федерации Николай Шульгинов.
Совещание состоялось в режиме видеоконференцсвязи из студии ОДУ Средней Волги. Самарский регион представил первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области, руководитель регионального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Виктор Кудряшов.
В начале совещания министр энергетики РФ поблагодарил руководителей и персонал энергокомпаний за работу по обеспечению надежного энергоснабжения и теплоснабжения в осенне-зимний период, грамотную и своевременную организацию ликвидации аварийных ситуаций на объектах электро- и теплоэнергетики.
На совещании были подведены итоги работы генерирующих компаний, объектов теплоснабжения, электросетевого хозяйства, диспетчерского управления, определены основные направления функционирования субъектов электроэнергетики в условиях санкционного давления.
Заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак в своем докладе отметил, что максимум нагрузок отопительного сезона пройдены в штатном режиме. Вместе с тем, аварийность в осенне-зимний период на объектах генерации возросла, что связано с повышением достоверности предоставления отчетности, а также с ухудшением их технического состояния и воздействием неблагоприятных погодных условий.
При подготовке к отопительному сезону были выполнены все запланированные объемы ремонтов. Проведение ремонтной кампании в текущем году осложняется ограничением поставок импортируемых запчастей. Совместно с Минпромторгом и отраслевыми компаниями организована работа по обеспечению производства и поставки необходимых запасных частей, прорабатываются альтернативные каналы поставок. Готовятся дополнительные меры поддержки для компаний, впервые использующих отечественные аналоги запасных частей и функциональных узлов иностранного оборудования.
Самарская область прошла отопительный сезон 2021–2022 гг. без нареканий со стороны контролирующих органов. Крупных аварий в энергосистеме региона, на теплосетях зафиксировано не было.
"Зима для нас традиционно означает перестройку работы системы жилищно-коммунального хозяйства. К каждому отопительному сезону Самарская область традиционно готовится заранее. Особо хочу отметить, что за прошлое лето в нашем регионе — рекордные объемы перекладки тепловых сетей, большие объемы перекладок по другим видам сетей. Очевидно, этот фактор повлиял на прохождение осенне-зимнего периода 2021–2022 гг. без серьезных аварий", — считает первый вице-губернатор-председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.
Директор филиала системного оператора Самарское РДУ Владимир Пастушков: "По итогам прохождения осенне-зимнего периода 2021–2022 года значительных аварийных ситуаций в энергосистеме Самарской области не зафиксировано. Штатные аварии устранялись в минимально возможные сроки, запланированные ремонты были выполнены в соответствии с графиками. Потребление мощности достигло порядка 3,5 тысяч МВт, это ниже предыдущего периода примерно на 2%".
На совещании также обсуждался вопрос консолидации сетей и сокращения бесхозяйных объектов. Со всеми региональными штабами страны проведены совещания, на которых определен порядок консолидации сетей, планы передачи бесхозяйных сетей.
Целевая модель — одна системообразующая теплоснабжающая организация, отвечающая за надежное энергоснабжение региона, и не более двух-трех крупных ТСО, осуществляющих, в том числе, функции по консолидации лишенных статуса ТСО и бесхозяйных сетей по принципу сетевой связанности.
Последние комментарии
Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.