Самарский регион принял участие во Всероссийском совещании по итогам прохождения отопительного сезона

В среду, 27 апреля, состоялось Всероссийское совещание "Об итогах прохождения субъектами электроэнергетики и объектами ЖКХ отопительного сезона 2021–2022 годов", которое провел министр энергетики Российской Федерации Николай Шульгинов.

Совещание состоялось в режиме видеоконференцсвязи из студии ОДУ Средней Волги. Самарский регион представил первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области, руководитель регионального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Виктор Кудряшов.

В начале совещания министр энергетики РФ поблагодарил руководителей и персонал энергокомпаний за работу по обеспечению надежного энергоснабжения и теплоснабжения в осенне-зимний период, грамотную и своевременную организацию ликвидации аварийных ситуаций на объектах электро- и теплоэнергетики.

На совещании были подведены итоги работы генерирующих компаний, объектов теплоснабжения, электросетевого хозяйства, диспетчерского управления, определены основные направления функционирования субъектов электроэнергетики в условиях санкционного давления.

Заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак в своем докладе отметил, что максимум нагрузок отопительного сезона пройдены в штатном режиме. Вместе с тем, аварийность в осенне-зимний период на объектах генерации возросла, что связано с повышением достоверности предоставления отчетности, а также с ухудшением их технического состояния и воздействием неблагоприятных погодных условий.

При подготовке к отопительному сезону были выполнены все запланированные объемы ремонтов. Проведение ремонтной кампании в текущем году осложняется ограничением поставок импортируемых запчастей. Совместно с Минпромторгом и отраслевыми компаниями организована работа по обеспечению производства и поставки необходимых запасных частей, прорабатываются альтернативные каналы поставок. Готовятся дополнительные меры поддержки для компаний, впервые использующих отечественные аналоги запасных частей и функциональных узлов иностранного оборудования.

Самарская область прошла отопительный сезон 2021–2022 гг. без нареканий со стороны контролирующих органов. Крупных аварий в энергосистеме региона, на теплосетях зафиксировано не было.

"Зима для нас традиционно означает перестройку работы системы жилищно-коммунального хозяйства. К каждому отопительному сезону Самарская область традиционно готовится заранее. Особо хочу отметить, что за прошлое лето в нашем регионе — рекордные объемы перекладки тепловых сетей, большие объемы перекладок по другим видам сетей. Очевидно, этот фактор повлиял на прохождение осенне-зимнего периода 2021–2022 гг. без серьезных аварий", — считает первый вице-губернатор-председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Директор филиала системного оператора Самарское РДУ Владимир Пастушков: "По итогам прохождения осенне-зимнего периода 2021–2022 года значительных аварийных ситуаций в энергосистеме Самарской области не зафиксировано. Штатные аварии устранялись в минимально возможные сроки, запланированные ремонты были выполнены в соответствии с графиками. Потребление мощности достигло порядка 3,5 тысяч МВт, это ниже предыдущего периода примерно на 2%".

На совещании также обсуждался вопрос консолидации сетей и сокращения бесхозяйных объектов. Со всеми региональными штабами страны проведены совещания, на которых определен порядок консолидации сетей, планы передачи бесхозяйных сетей.

Целевая модель — одна системообразующая теплоснабжающая организация, отвечающая за надежное энергоснабжение региона, и не более двух-трех крупных ТСО, осуществляющих, в том числе, функции по консолидации лишенных статуса ТСО и бесхозяйных сетей по принципу сетевой связанности.