Тольяттинка на покупке автозапчастей потеряла 55 тыс. руб, поверив мошенникам

Мошенник по телефону убедил 39-летнюю безработную жительницу Тольятти внести предоплату за приобретение автодеталей через популярную торговую онлайн площадку.
Поверив звонившему, женщина перевела на указанный аферистом счет 55 тыс. руб.., но обещанных деталей так и не дождалась. Мошенник перестал выходить на связь.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
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Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу