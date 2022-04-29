Тольяттинка на покупке автозапчастей потеряла 55 тыс. руб, поверив мошенникам

Мошенник по телефону убедил 39-летнюю безработную жительницу Тольятти внести предоплату за приобретение автодеталей через популярную торговую онлайн площадку.

Поверив звонившему, женщина перевела на указанный аферистом счет 55 тыс. руб.., но обещанных деталей так и не дождалась. Мошенник перестал выходить на связь.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД по Самарской области.