Банк "Открытие": число пользователей пиратского контента может вырасти в 5 раз

Половина россиян (51%) пользуются платным контентом. 55% их тех, кто пользуется, планируют полностью или частично отказаться от платного контента из-за введенных против России ограничений, либо из-за экономии. Часть из них может уйти в пираты. 50% россиян заявили о готовности начать пользоваться пиратским контентом. Таковы результаты опроса*, проведенного банком "Открытие".

51% россиян регулярно пользуются платными сервисами — кино, музыка, спортивные трансляции: 34% из них делают это постоянно, 17% время от времени. 49% сообщили, что не пользуются такими сервисами.

Среди тех, кто пользуется платным контентом, 79% платят за просмотр кино, 55% — за музыку, 14% — за трансляции спортивных соревнований.

45% пользователей платного контента не намерены отказываться от него в условиях ограничений. 55% намерены отказаться частично (45%) или полностью (10%).

Терпимость к пиратскому контенту у россиян остается высокой. 12% признались, что уже пользуются таким контентом. Больше всего активных "видеопиратов" на Дальнем Востоке, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (по 20%), меньше всего на Северном Кавказе (7%). Еще 50% готовы начать пользоваться пиратским контентом (точно готовы 14%, скорее готовы — 36%). Таким образом армия пиратов может увеличиться с 12% до 62%.

Категорических противников использования пиратских сервисов — 15%, еще 23% скорее не готовы их использовать.

47% поддерживают идею разрешить в России пользоваться пиратскими торрентами, считая это справедливым решениям в условиях санкций. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Центральном федеральном округе эта идея пользуется наибольшей поддержкой (по 52%), на Северном Кавказе — наименьшей (32%). 35% отнеслись к идее разрешить торренты безразлично. Лишь 18% считают это недопустимым из-за нарушения закона и авторских прав.

*Опрос проводился 22–26 апреля методом онлайн-интервью. Было опрошено 1000 мужчин и женщин в возрасте от 18-65 лет по всей России (структура выборки отражает население городов численностью от 100 тысяч человек).