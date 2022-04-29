Дмитрий Богданов проконтролировал ход строительства новых корпусов для резидентов ОЭЗ "Тольятти"

28 апреля в рамках рабочего визита в Тольятти министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов посетил строящиеся корпуса под новые производства автокомпонентов.
Для реализации проекта ООО "ИнтЭксПласт" управляющая компания АО "ОЭЗ ППТ "Тольятти" строит производственный корпус площадью 4500 м², стоимостью 548 млн рублей. Срок окончания строительства и запуск производства — август 2022 года. Компания будет выпускать более 30 наименований автокомпонентов из пластмасс и уже в этом году там будет создано 132 новых рабочих места, запланированный объем инвестиций — 463 млн рублей.
"Поддержка действующих предприятий и развитие новых инвестиционных проектов — особо важная задача, которую ставит перед нами губернатор Дмитрий Азаров, — пояснил Дмитрий Богданов. — Встречи с инвесторами на предприятиях позволяют скоординировать действия правительства региона и систематизировать круг вопросов, требующих проработки на федеральном уровне. В целом мы видим, что у наших предприятий есть понимание, как оперативно перестроить логистические, административные и производственные процессы, и наша задача — помочь им в их реализации".
"Мы благодарны правительству региона за оказанное содействие и те возможности, которые дает нам регион для работы, — отметил генеральный директор ООО "ИнтЭксПласт" Тимур Османов. — Налоговые таможенные и имущественные льготы, которые мы здесь получаем, дают нам возможность с оптимизмом смотреть в будущее и строить планы по развитию бизнеса!".
Второй строительной площадкой, которую посетил министр 28 апреля, стала ООО "ФОРЕСИЯ АВТОМОБИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ", — одно из крупных производственных площадок группы компаний FAURECIA в России. Реализация проекта третьей очереди, где будет налажено производство пены для автомобильных сидений, планируется к завершению в конце текущего года. Инвестиции "Форесии" в экономику региона уже составили 1,34 млрд рублей, создано 628 рабочих мест. Новый производственный корпус позволит дать работу еще 80 тольяттинцам.
Последние комментарии
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей
Индустриальный парк «Преображенка» http://sv-bob.livejournal.com/581064.html