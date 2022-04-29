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Государство и Бизнес Экономическая политика

Дмитрий Богданов проконтролировал ход строительства новых корпусов для резидентов ОЭЗ "Тольятти"

САМАРА. 29 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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28 апреля в рамках рабочего визита в Тольятти министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов посетил строящиеся корпуса под новые производства автокомпонентов.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Для реализации проекта ООО "ИнтЭксПласт" управляющая компания АО "ОЭЗ ППТ "Тольятти" строит производственный корпус площадью 4500 м², стоимостью 548 млн рублей. Срок окончания строительства и запуск производства — август 2022 года. Компания будет выпускать более 30 наименований автокомпонентов из пластмасс и уже в этом году там будет создано 132 новых рабочих места, запланированный объем инвестиций — 463 млн рублей.

"Поддержка действующих предприятий и развитие новых инвестиционных проектов — особо важная задача, которую ставит перед нами губернатор Дмитрий Азаров, — пояснил Дмитрий Богданов. — Встречи с инвесторами на предприятиях позволяют скоординировать действия правительства региона и систематизировать круг вопросов, требующих проработки на федеральном уровне. В целом мы видим, что у наших предприятий есть понимание, как оперативно перестроить логистические, административные и производственные процессы, и наша задача — помочь им в их реализации".

"Мы благодарны правительству региона за оказанное содействие и те возможности, которые дает нам регион для работы, — отметил генеральный директор ООО "ИнтЭксПласт" Тимур Османов. — Налоговые таможенные и имущественные льготы, которые мы здесь получаем, дают нам возможность с оптимизмом смотреть в будущее и строить планы по развитию бизнеса!".

Второй строительной площадкой, которую посетил министр 28 апреля, стала ООО "ФОРЕСИЯ АВТОМОБИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ", — одно из крупных производственных площадок группы компаний FAURECIA в России. Реализация проекта третьей очереди, где будет налажено производство пены для автомобильных сидений, планируется к завершению в конце текущего года. Инвестиции "Форесии" в экономику региона уже составили 1,34 млрд рублей, создано 628 рабочих мест. Новый производственный корпус позволит дать работу еще 80 тольяттинцам.

Гид потребителя

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