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Предприниматели — клиенты банка "Открытие" — получат более 10 млн рублей компенсации за платежи в СБП

САМАРА. 29 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк вернет своим клиентам — магазинам и другим торгово-сервисным предприятиям — комиссии за платежи в Системе быстрых платежей на общую сумму более 10 млн рублей. Полное возмещение комиссии за декабрь прошлого года и первый квартал 2022 получат 2 тысячи предпринимателей.

Ранее с Минэкономразвития было подписано соглашение о продлении участия банка "Открытие" в программе компенсации малому и среднему бизнесу расходов на использование Системы быстрых платежей. Правительство продлило программу до 1 июля 2022 года, дополнительно выделив на нее 500 млн рублей. Эти средства полностью покроют уплаченную бизнесом комиссию за расчеты с покупателями через СБП.

Всего, по данным Минэкономразвития, комиссии за 4 месяца будут возвращены 45 тысячам субъектам МСП, из которых 90% — это микропредприятия. Общая сумма компенсации составит 137,5 млн рублей. Полная сумма комиссий, уплаченных предпринимателями, ежемесячно возвращается на расчетный счет компании или ИП. При этом для получения компенсации им не нужно писать дополнительные заявления и предоставлять отчетность. Главное условие для бизнеса — состоять в реестре МСП.

Система быстрых платежей работает с использованием QR-кодов — для оплаты необходимо приложение любого подключенного к ней банка. Стандартная комиссия составляет 0,4% или 0,7%, в зависимости от вида деятельности предприятия. В период программы господдержки малого и среднего бизнеса эти комиссии будут полностью возвращаться предприятиям.

Предприниматели могут подключиться к сервису приема платежей через СБП дистанционно, подав заявку на сайте банка или позвонив на горячую линию. Также это можно сделать в офисе "Открытия": сотрудники банка помогут определить оптимальный вариант подключения предприятия к системе.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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