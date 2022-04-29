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Банк "Открытие" первым на рынке снизил ставки по кредитам наличными

САМАРА. 29 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Открытие" первым из банков отреагировал на решение Банка России о снижении ключевой ставки, и снизил ставки по кредитам наличными. Уже сегодня клиенты могут оформить кредит на любые цели в "Открытии" по ставке от 9,9%* годовых.

Банк "Открытие" второй раз подряд существенно снижает ставку по потребительским кредитам, чтобы предложить клиентам наиболее выгодные условия. Благодаря предыдущему снижению ставки "Открытие" вдвое нарастил выдачи кредитов наличными во второй половине апреля по сравнению с первыми неделями месяца.

"Предлагать максимально выгодные условия по кредитным продуктам для клиентов и работать на опережение — наш приоритет. Сегодня мы первыми отреагировали на снижение ключевой ставки Центральным Банком и объявили об уменьшении ставок по самому популярному виду кредитов. Нынешняя минимальная ставка — от 9,9% годовых делает потребительские кредиты еще более доступными и выводит их стоимость на уровень, близкий к уровню января-февраля текущего года", — отметил Михаил Чамров, лидер трайба "Необеспеченное кредитование" банка "Открытие".

Максимальная сумма кредита наличными — 5 млн рублей, срок кредитования — до 5 лет. Подать заявку на кредит можно как в офисе "Открытия", так и онлайн, решение банк примет за 3 минуты.

Оформить кредит и ознакомиться со всеми условиями можно на сайте банка.

*с учетом страхования

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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