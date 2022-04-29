Александр Анащенко: "Отношение к природе, к социальной ответственности должно меняться во всем обществе"

27 апреля исполнился год со дня открытия в Самаре первого в стране Общественного центра Сбера. В честь этой даты председатель Поволжского банка Сбербанка Александр Анащенко рассказал "Волга Ньюс" о том, почему невозможно игнорировать принцип ESG в современном бизнесе, как Общественный центр Сбера помогает вести диалог с различными сообществами и почему уникальное пространство Сбера на Вилоновской, 13 стоит отдельного внимания.

— Александр Григорьевич, расскажите, почему Сбер решил открыть Общественный центр? Что это дает компании?

— Сбер одним из первых в стране внедрил в управление ESG-принципы и последовательно им следует. Основной целью нашей работы в этом направлении является помощь в построении в России "зеленой" экономики, в которой финансы повышают благополучие общества и окружающей среды.

Общественный центр в Самаре стал отражением этих принципов. Он помогает выстроить диалог с большим кругом заинтересованных лиц, говорить о важных экологических и социальных проблемах и находить пути их решения. Такой формат общения помогает нам лучше понимать запрос общества и искать оптимальные пути решения наших совместных задач.

— Общественный центр работает уже год. Что успели сделать за это время?

— Мы сумели объединить более 56 000 человек, которые стали участниками более 350-ти онлайн- и офлайн-мероприятий. Около 350 спикеров приняло участие в наших проектах, где обсуждались наиболее актуальные экологические и социальные темы. Постоянными резидентами центра стали более 10 НКО. А в январе 2022 года по результатам опроса жителей России Общественный центр Сбера вошел в "Список бережных инициатив". Все это показывает интерес людей к тем идеям, которые важны Сберу.

Наше дело отметило и профессиональное сообщество. В этом году мы получили несколько важных наград, например, вошли в топ-3 ESG-проектов в национальной премии "Серебряный лучник". Наша работа в направлении ESG успешна и может послужить примером для других компаний, об этом говорит признание и внимание со стороны профессионального сообщества, коллег, общественности и медиа.

Я уверен, что центр продолжит объединять экоактивистов, общественно активных жителей региона, позволит создавать новые уникальные проекты, которые повысят значимость экологии для жителей и дадут возможность реализовать социально значимые инициативы.

— Какие события, на ваш взгляд, можно считать наиболее яркими в работе центра?

— Общественный центр Сбера ориентирован в первую очередь на экологическую и социальную повестку. Мероприятий проходит столько, что я, к сожалению, не успеваю лично присутствовать на всех. Но стараюсь посетить некоторые хотя бы онлайн.

Я бы отметил ESG Science Slam. Мы впервые в стране провели подобное событие. Молодые ученые выступили со своими проектами по теме ESG, а победителей выбрали сами зрители. Много внимания привлекают своп-вечеринки, куда можно принести свою одежду, книги, растения, которые лично для вас потеряли актуальность, и обменять это на что-то интересное и полезное. Подобные мероприятия с каждым разом собирают все больше участников. Очень яркий на мой взгляд проект "ЭкоВолна" с серией лекций, где известные спикеры и инфлюенсеры рассказывали о важных экологических темах. Совместно с искусствоведом из филиала Третьяковки в Самаре Дарьей Волковой провели несколько лекций по современному искусству, это стало для нас и наших гостей приятным открытием.

Отдельно хочу отметить, что Общественный центр часто становится площадкой, на которой обсуждают важнейшие региональные вопросы. Так, в нашем центре проходило обсуждение внедрения регионального экологического стандарта. Это один из ключевых документов Самарской области, на который будет опираться вся экоохранная работа.

Также в центре проводятся мероприятия совместно с предпринимателями. На международном форуме "Экологический комфорт и общественное пространство в современном городе" вместе с застройщиками обсуждали концептуально новые решения по организации городского пространства, в основе которого — водно-зеленый каркас.

— Вы сотрудничаете с федеральными профессиональными экологическими организациями?

— В октябре прошлого года Поволжский банк Сбербанка подписал соглашение о сотрудничестве с Российским экологическим обществом. В наших планах — совместная деятельность по распространению принципов ESG и формированию экологического сознания у жителей Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей. Уверен, что, объединив усилия с Российским экологическим обществом, мы сможем наиболее эффективно работать по продвижению ESG-повестки в регионах Поволжья. Большая часть этих мероприятий уже проводится в Общественном центре Сбера

Также мы активно сотрудничаем с Самарским отделением Российского географического общества. Они проводят на базе центра встречи с экоактивистами, "Клуб путешественников", разрабатывают и презентуют туристические велосипедные маршруты. Но кроме взаимодействия с федеральными НКО, мы активно сотрудничаем и с региональными общественными организациями, которые постоянно проводят у нас свои мероприятия и принимают активное участие в наших. Уверен, что именно дружба и поддержка региональных НКО особенно важна, потому что дает им импульс для развития, а значит, помогает сохранению экологии на муниципальном и региональном уровне. И это очень важно отметить, потому что любые глобальные экологические проблемы начинают решаться с самых небольших дел конкретных людей.

— В чем уникальность офиса Общественного центра в Самаре? На что там стоит обратить внимание?

— Первое, о чем стоит сказать, это сам факт существования такого пространства. Общественный центр Сбера в Самаре — это пока единственное подобный центр не только в Самаре, но и в России. Однако, я уверен, что уже в скором времени такие пространства появятся и в других регионах. В его оформлении использованы самые современные материалы и технологии, отвечающие всем экологическим требованиям: оптико-акустические выключатели света, светодиодные лампы, авторегуляторы расхода воды. Также в нашем центре создана безбарьерная среда, поэтому он доступен для различных людей, в том числе с инвалидностью, или родителей с маленькими детьми на колясках.

В центре всегда можно бесплатно организовать мероприятия по темам ESG. И для всех экоактивных граждан важно, что в центре принимают отходы на переработку, которые каждую неделю забирает ЭкоМобиль, наш совместный проект с ГК "Эковоз" по сбору на переработку отходов.

— Как Сбер планирует отпраздновать первый день рождения Общественного центра?

— 22 апреля мы провели форум "ЭкоВесна". В нем поучаствовали представители органов власти региона, социально ответственного бизнеса, СМИ и общественных организаций. Нам важно было предоставить площадку, на которой можно было обсудить вопросы взаимодействия между участниками. Именно объединяя усилия, можно изменить экологическую ситуацию.

Также мы планируем провести встречу со студентами и поговорить о наиболее важных и актуальных темах по запросам самих участников. Вообще, общаясь с молодыми людьми, ты учишься многому сам, узнаешь от них самые актуальные тренды и понимаешь, куда двигаться. Именно в таком взаимодействии со своими клиентами Сбер видит свое развитие.