ПСБ предложил клиентам платежный сервис СБПэй

ПСБ предоставил клиентам доступ к платежному приложению СБПэй. Теперь клиенты банка могут оплачивать покупки в розничных магазинах и интернете с помощью мобильного приложения СБПэй через Систему быстрых платежей, используя все поддерживаемые в СБП способы оплаты (QR-код, платежная ссылка и проч.). Оплата покупок и услуг с помощью СБП доступна в торговых точках, поддерживающих такой способ приема безналичных платежей.
Приложение СБПэй бесплатно для пользователей и доступно для скачивания в Google Play и App Store.Клиенты могут скачать приложение СБПэй и привязать к нему один или несколько банковских счетов, с которых планируют производить оплату.
Для оплаты покупки достаточно запустить приложение СБПэй, отсканировать QR-код, проверить сумму покупки и название магазина, а затем оплатить товар. Денежные средства списываются со счета клиента и мгновенного зачисляются на счет торговой точки.
В новом платежном приложении в соответствии с современными стандартами реализована защита, обеспечивающая безопасное проведение всех платежных операций: технология токенизации банковского счета клиента.
"ПСБ постоянно развивает и совершенствует цифровые сервисы, используя технологические возможности российской финансовой и IT-инфраструктуры. Доступ к СБПэй — одно из технологичных решений, которое обеспечивает привычный уровень комфорта и скорость платежей для наших клиентов и обладает высокой степенью защиты платежных реквизитов. Для оплаты через приложение СБПэй клиентам не требуется ни банковской карты, ни смартфона с функцией бесконтактной оплаты. Достаточно, чтобы на телефоне было установлено само приложение и встроена камера — телефон мгновенно считывает QR-код, и оплата проходит за несколько секунд. Это функциональный и удобный сервис, и мы уверены, что он будет востребован у клиентов", — отметил старший вице-президент, руководитель блока цифрового бизнеса ПСБ Александр Чернощекин.
Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?