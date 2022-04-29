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Банк "Открытие": ключевая ставка снижена до 14% в ожидании сохранения апрельского уровня инфляции на горизонте года

САМАРА. 29 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Максим Петроневич, старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие":

"По итогам заседания 29 апреля Совет директоров Банка России снизил ключевую ставку до 14% на фоне снижения инфляции, объяснив такое решение необходимостью поддержания доступности кредитных ресурсов. Тезис о "снижении на ближайших заседаниях" был заменен на наличие "пространства для снижения в случае развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом", что допускает желание регулятора взять паузу по снижению ставки на последующем заседании 10 июня. Новый прогноз среднегодового уровня ставки 12,5-14,0% в 2022 г. и 9-11% в 2023 г. допускает ее диапазон от 10 до 14% на конец 2022 г. и снижение до 8% к концу 2023 г.

Базовый прогноз Банка России предполагает снижение ВВП на 8-10% в 2022 г. и ускорение инфляции до 18-23% на конец 2022 г. Эльвира Набиуллина сообщила, что на горизонте 12 месяцев ожидает инфляцию на уровне 10-12% г/г на конец апреля 2023 г., что в целом соответствует еженедельной инфляции вблизи наблюдаемых уровней — от 0,2 до 0,22% в неделю. Прогноз инфляции смещен вверх относительно текущих значений (17,6%) и предполагает возможность дальнейшего ускорения даже относительно высоких темпов роста цен во второй половине 2021 г.

Возможность ускорения инфляции может быть связана с ожиданиями ослабления рубля относительно текущих уровней. Прогноз Банка России предполагает резкое снижение притока экспортной выручки с уровня +58% г/г в первом квартале до -22% г/г во втором-четвертом кварталах, что с устранением сезонности равнозначно падению на 30% к уровню первого квартала. Если объемы экспорта упадут не так сильно, и рубль останется стабильным, инфляция на конец года может составить менее 18%. И тогда ставка может быть снижена еще сильнее, чем заложено в прогнозе.

Решение Банка России в целом стало ожидаемым для рынков: курс рубля укрепился в рамках 0,5% до 70,5 за доллар, доходности ОФЗ упали на 10 б. п. — в рамках ежедневной волатильности".

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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