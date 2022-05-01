Дмитрий Азаров возложил цветы к мемориалу "Самара - город трудовой доблести"

В воскресенье, 1 мая, губернатор Дмитрий Азаров возложил цветы к мемориальному комплексу "Самара — город трудовой доблести". В церемонии участвовали глава города Елена Лапушкина, председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников, почетные граждане Самары и области, представители общественных, волонтерских организаций.

"Сегодня в столице нашего региона фактически возникает новая традиция — возложение цветов к стеле "Самара — город трудовой доблести". Это знак уважения и признательности героическому поколению победителей, тому вкладу, который внесли труженики Самарской области, городского округа Самара — тогда Куйбышева — в великую победу. Здесь поистине тыл был фронтом. И сегодня отдавая дань уважения, говоря слова благодарности великому поколению победителей, мы в этот первомайский день чувствуем свою солидарность с поколением победителей, защитниками нашего отечества былых и новых времен, — обратился к собравшимся Дмитрий Азаров. — От всей души поздравляю вас с праздником, благодарю за ваш честный самоотверженный труд. Я уверен, мы сделаем все для того чтобы память о великом подвиге нашего народа никогда не была забыта и приумножалась новыми свершениями и трудовыми победами. Мирного неба над головой, здоровья, радости, созидательного труда во имя нашей великой родины России".

Почетное звание "Город трудовой доблести" присвоили столице Самарской области 2 июля 2020 г. указом президента страны Владимира Путина. Звание подчеркивает вклад Самары (Куйбышева) в победу страны в Великой Отечественной войне. Чтобы подтвердить право Самары носить этот статус, по поручению губернатора был организован сбор подписей. В поддержку этой инициативы высказались более 714 тыс. человек.

В Самаре было организовано широкое общественное обсуждение выбора места установки стелы. Более 12 тыс. человек предложили свыше 100 мест возможного размещения стелы. Среди предложений лидировал район Безымянки, где в годы войны были размещены десятки эвакуированных предприятий. В декабре 2021 г. стелу установили на Аллее Трудовой Славы на пр. Юных Пионеров — в знаковом месте, символизирующем трудовую доблесть Куйбышева.

"Совсем недавно, в декабре прошлого года мы открыли эту величественную стелу в честь присвоения нашему городу звания Города трудовой доблести, — напомнила глава Самары Елена Лапушкина. — И мы, конечно, помним подвиг наших отцов и дедов, наших мам и бабушек, которые, не жалея себя, сутками работали для того, чтобы обеспечить фронт всем необходимым, чтобы приблизить тот сладкий миг победы. И наша с вами задача сейчас сохранить эту святую память, самим быть сильными. Сейчас, когда перед нашей страной стоят такие серьезные вызовы, когда нас как народ хотят уничтожить, мы должны объединиться, объединится вокруг нашего президента, и в этом единении доказать всему миру, что Россия была, есть и будет великой державой".

"Сегодня, как и в годы Великой Отечественной войны, Самара, Самарская область вносит свой значимый вклад в дело победы над нацизмом, — подчеркнул Герой Социалистического Труда, Почетный гражданин города Самары Геннадий Аншаков. — Наши деды и прадеды ломали хребет немецко-фашистским захватчикам, но это опиралось на ту необходимую составляющую — промышленность, в которой наш город, наша область были лидерами страны в то время. Недаром говорят, что из одного металла льют медаль за подвиг и за труд. И сегодня благодаря тому, что у нас военно-промышленный комплекс, армия, мы достойно показываем миру, что Россия живет и будет жить. И мы, самарцы, свой вклад в этот великий подвиг вносим".

От имени депутатов Самарской губернской думы с Первомаем и появлением новой самарской традиции поздравил собравшихся Геннадий Котельников. "Май, мир, труд — лозунг, который помню со школьных времен. Но сегодня он приобретает другую окраску", — сказал он, подчеркнув значимость появления мемориального комплекса "Самара — город трудовой доблести" в Самаре.

"Сегодня, в эти непростые для нашей родины времена, вновь важно объединение, — отметил председатель самарского регионального отделения всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Сергей Андриянов. — И молодежь Самарской области, молодежные общественные организации научились объединяться, чтобы вместе оказывать помощь и поддержку тем, кто в ней нуждается. Так было во время пандемии, когда десятки тысяч молодых людей объединились в огромный штаб акции

"Мы вместе", чтобы помогать ветеранам, пожилым людям, которые находились дома на самоизоляции. Сейчас идет информационная война, молодым людям, школьникам в интернете навязывается неправда, искаженная информация о том, что происходило в годы Великой Отечественной войны. И мы снова объединились в большой волонтерский корпус, чтобы сохранить историческую правду, не допустить переписывания нашей истории. Вместе мы можем многое", — заключил он.