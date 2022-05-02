На Кряже в Самаре пострадали водители двух столкнувшихся легковушек

В воскресенье, 1 мая, в Куйбышевском районе Самары в ДТП попал 69-летний водитель ВАЗ-21102. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 20:30 мужчина двигался по ул. Центральной в направлении пер. Сиреневый, выехал на встречную полосу и столкнулся с "Нивой" под управлением 33-летнего водителя.

В результате аварии пострадали оба автомобилиста, их госпитализировали.

Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося и призывают участников движения соблюдать ПДД.