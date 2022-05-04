Банк "Открытие" возобновил встречи клуба "Art of Life" для клиентов прайвета

"Открытие Private Banking" — подразделение банка "Открытие" по работе с состоятельными клиентами — провел первую в этом году встречу клуба "Art of Life", где традиционно проходят беседы со знаменитыми и талантливыми спикерами из разных сфер.
Кандидат социологических наук, известный психолог Анетта Орлова рассказала, как повысить уровень жизнестойкости в ситуации турбулентности.
Темой разговора стало использование внутренних и внешних ресурсов человека в условиях длительного стресса. Анетта Орлова объяснила, как повысить свою жизнеспособность в условиях неопределённости и напряженности. Также она рассказала, какими способами реагировать на стрессовые ситуации, и как научиться защищать личные границы.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").