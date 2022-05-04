Банк "Открытие" возобновил встречи клуба "Art of Life" для клиентов прайвета

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"Открытие Private Banking" — подразделение банка "Открытие" по работе с состоятельными клиентами — провел первую в этом году встречу клуба "Art of Life", где традиционно проходят беседы со знаменитыми и талантливыми спикерами из разных сфер.