ВТБ первым в России запустил сбор чаевых через СБП

ВТБ добавил новый способ сбора чаевых в сервисе "ВТБ.Чаевые" — с помощью Системы быстрых платежей (СБП). Теперь его пользователи могут не вводить реквизиты банковской карты вручную, а совершить операцию в пару кликов. Подобный сервис предлагается на российском рынке впервые на фоне отключения сервисов Pay иностранных платежных систем.

Для того чтобы оставить чаевые с помощью СБП, необходимо сканировать QR-код, ввести сумму и выбрать СБП в качестве способа оплаты. После этого у клиента откроется приложение его банка, где нужно будет подтвердить операцию.

Работа "ВТБ.Чаевых" для предпринимателей и сотрудников компаний остается неизменной, а сам сервис — абсолютно бесплатным. Собирать чаевые можно индивидуально или коллективно, а за вывод средств на карту ВТБ комиссия взиматься не будет. Для подключения "ВТБ.Чаевых" в заведении следует оставить заявку на веб-сайте vtb.tips. После этого специалисты сервиса помогут настроить сбор безналичных чаевых. При самостоятельном сборе достаточно установить мобильное приложение "Чаевые на карту по QR-коду".

"Отключение Apple Pay и Google Pay привело к необходимости совершать дополнительные действия при переводе чаевых — вводить вручную данные банковской карты и код из СМС, что более чем вдвое снизило объемы сборов безналичных чаевых. Мы разработали новые способы для перевода чаевые без особых усилий: через СБП, а также сохранение в сервисе данных банковской карты. Сегодня это первый в российской практике пример оплаты чаевых в СПБ и хороший бенчмарк для рынка", — рассказал старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

Помимо этого, теперь гость также может сохранить данные карты в самом сервисе "ВТБ.Чаевые". В дальнейшем это позволит оставлять чаевые в один клик в любом заведении-партнере "ВТБ.Чаевых".

ВТБ представил бесплатный сервис для безналичного сбора чаевых в октябре 2021 года. Среди партнеров "ВТБ.Чаевых" — рестораны 354 Restaurant group, LaMaree, True Cost, Butler, BUONO и Карлсон. Сервис позволяет гостям не только оставить персоналу чаевые в качестве благодарности, но и написать отзыв об уровне обслуживания, а также оценить работу заведения.