В Саратове начал работу новый контакт-центр "Открытие Инвестиции"

"Открытие Инвестиции" (совместный бренд "Открытие Брокер" и УК "Открытие", входящих в группу банка "Открытие") запустили новый контакт-центр. Это вторая площадка на территории Поволжья, задача которой — улучшить обслуживание клиентов вместе с существующим контакт-центром "Открытие Инвестиции" в Ульяновске.
Запуск контакт-центра в Саратове — один из важных этапов в рамках реализации стратегии развития клиентского сервиса "Открытие Инвестиции". Вторая площадка компании существенно дополнит мощности контакт-центра "Открытие Инвестиции" в Ульяновске. Распределение нагрузки по двум площадкам позволит существенно повысить уровень клиентского сервиса, обеспечив бесперебойную информационную и техническую поддержку клиентов.
Работа нового контакт-центра организована с применением передовых телекоммуникационных и вычислительных технологий для персонализации взаимодействия с клиентом, приоритезации запросов и других интеллектуальных функций. Современные технические решения позволят сократить время ожидания клиента на линии и увеличить долю запросов, решаемых за одно обращение.
Кроме того, на базе площадки в Саратове создается отдел клиентского обслуживания — это подразделение дистанционной поддержки, в задачи которого входит обеспечение постпродажного обслуживания и релокации части функций из центрального офиса.
"Выбор Саратова в качестве локации для нового контакт-центра обусловлен, прежде всего, высоким кадровым потенциалом региона. Для нас было очень важно привлечь наиболее опытных сотрудников, ведь оперативность технической и информационной поддержки — стратегическая задача департамента клиентского обслуживания.
Исходя из текущих рыночных условий, мы скорректировали планы запуска нового контакт-центра, и благодаря синергии с банком "Открытие", который давно присутствует в регионе, в кратчайшие сроки развернули инфраструктуру. Уверена, что наши клиенты по достоинству оценят возросшую скорость обработки обращений" — отмечает Лада Богдашкина, директор центра обслуживания клиентов департамента клиентского сервиса "Открытие Инвестиции".
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").
"Открытие Инвестиции" — бренд, объединяющий продукты "Открытие Брокер" и УК "Открытие" на единой онлайн-витрине. Главная задача бренда — предлагать клиентам максимально широкий спектр инвестиционных решений. Синергия компетенций, ресурсов, инфраструктуры и разработок компаний в рамках единого пространства позволяет обеспечить широкий спектр финансовых предложений для всех категорий инвесторов. "Открытие Инвестиции" (на рынке с 1995 года), на протяжении многих лет входит в число ведущих операторов торгов Московской биржи: объём операций на фондовом рынке за 2021 г. превысил 13,7 трлн рублей, а число обслуживаемых клиентов — 417 тыс. Компания имеет максимальный рейтинг надёжности на уровне "ААА.ru.iv", ежегодно подтверждая его с 2010 года.