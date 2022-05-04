В Саратове начал работу новый контакт-центр "Открытие Инвестиции"

"Открытие Инвестиции" (совместный бренд "Открытие Брокер" и УК "Открытие", входящих в группу банка "Открытие") запустили новый контакт-центр. Это вторая площадка на территории Поволжья, задача которой — улучшить обслуживание клиентов вместе с существующим контакт-центром "Открытие Инвестиции" в Ульяновске.

Запуск контакт-центра в Саратове — один из важных этапов в рамках реализации стратегии развития клиентского сервиса "Открытие Инвестиции". Вторая площадка компании существенно дополнит мощности контакт-центра "Открытие Инвестиции" в Ульяновске. Распределение нагрузки по двум площадкам позволит существенно повысить уровень клиентского сервиса, обеспечив бесперебойную информационную и техническую поддержку клиентов.

Работа нового контакт-центра организована с применением передовых телекоммуникационных и вычислительных технологий для персонализации взаимодействия с клиентом, приоритезации запросов и других интеллектуальных функций. Современные технические решения позволят сократить время ожидания клиента на линии и увеличить долю запросов, решаемых за одно обращение.

Кроме того, на базе площадки в Саратове создается отдел клиентского обслуживания — это подразделение дистанционной поддержки, в задачи которого входит обеспечение постпродажного обслуживания и релокации части функций из центрального офиса.

"Выбор Саратова в качестве локации для нового контакт-центра обусловлен, прежде всего, высоким кадровым потенциалом региона. Для нас было очень важно привлечь наиболее опытных сотрудников, ведь оперативность технической и информационной поддержки — стратегическая задача департамента клиентского обслуживания.

Исходя из текущих рыночных условий, мы скорректировали планы запуска нового контакт-центра, и благодаря синергии с банком "Открытие", который давно присутствует в регионе, в кратчайшие сроки развернули инфраструктуру. Уверена, что наши клиенты по достоинству оценят возросшую скорость обработки обращений" — отмечает Лада Богдашкина, директор центра обслуживания клиентов департамента клиентского сервиса "Открытие Инвестиции".