ВТБ начал принимать заявки на IT-ипотеку

ВТБ запустил в своих офисах прием заявок на льготную ипотеку для сотрудников российских IT-компаний. Дополнительно к базовой ставке банк предоставит заемщикам дисконт в 0,3 п. п. при использовании цифровых сервисов, таким образом ставка для клиентов ВТБ составит 4,7%. Первые кредиты по программе ВТБ начнет проводить с даты вступления в силу постановления Правительства РФ.

Максимальная сумма ипотечного кредита по "IT-ипотеке" составляет 18 млн рублей для приобретения жилья в городах численностью от 1 млн человек и 9 млн рублей — в других населённых пунктах. Первый взнос составляет от 15% от стоимости недвижимости.

"Мы считаем важным поддерживать инициативы государства в сфере жилищной политики. IT-отрасль сегодня является одним из перспективных направлений для России, поэтому ВТБ примет активное участие в новой программе льготной ипотеки и будет использовать свой опыт для ее развития. Благодаря ей IT-специалисты смогут улучшить жилищные условия, снизить свою платежную нагрузку и уверенно планировать свое профессиональное развитие в нашей стране. По прогнозам экспертов, новой программой смогут воспользоваться десятки тысяч специалистов", — прокомментировал заместитель начальника управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Николай Дубакин.

Взять ипотеку по льготной ставке могут работники в возрасте от 22 до 44 лет включительно, трудовой договор которых заключён с организацией, которая осуществляет деятельность в области информационных технологий, аккредитована Министерством цифрового развития и не менее 1 квартала пользуется налоговыми льготами.

С учётом НДФЛ доход сотрудника за последние 3 месяца работы должен быть не менее 150 тысяч рублей, если место работы находится в городе-миллионнике, и не менее 100 тысяч рублей для сотрудников компаний, которые располагаются в городе с численностью до 1 миллиона человек.

Дисконт в размере 0,3 пп доступен заемщикам, использующим сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке. Максимальная сумма кредита по ипотеке с господдержкой составляет 12 млн рублей для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и до 6 млн рублей — для остальных регионов РФ.

ВТБ — один из лидеров рынка ипотечного кредитования. По итогам первого квартала 2022 года банк оформил около 66 тысяч жилищных кредитов на 272 млрд рублей. Это на четверть превышает результат за январь–март прошлого года.