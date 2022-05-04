Самарский путеводитель "Т Плюс" теперь доступен в электронном виде

Путеводитель "20 ярких маршрутов по Самаре", выпущенный в 2022 году компанией "Т Плюс", стал доступен для всех желающих. Его электронную версию можно скачать на сайте artreshenie.ru в разделе "Путеводитель".

Напомним, что необычное издание стало продолжением арт-проекта "Общее решение", реализованного в 2021 году в рамках фестиваля "ВолгаФест". Тогда всем желающим предлагалось выбрать свой любимый цвет из 20 вариантов, получивших уникальные названия — "Курмышовый", "Желтая хлебка", "Вечерний Струковский", "Поздний закатный", "Весенний Проран" и другие. Результатом арт-проекта стала обновленная стена Самарской ГРЭС.

Взяв за основу уникальную самарскую палитру, путеводитель знакомит читателя с наиболее интересными и знаковыми достопримечательностями областной столицы и ее ближайших окраин. В издании собраны описания туристических мест, исторические факты, карты, фотографии и рисунки уличных художников.

Продолжить знакомство с историей и легендами Самары можно также на странице агентства "АРТ-экскурсии" music.yandex.ru/album/21231437, где собраны интервью с яркими личностями нашего города: автором проекта "Общее решение", художником Андреем Сяйлевым, министром культуры Самарской области Татьяной Мрдуляш, директором музея им. П. Алабина Андреем Кочетковым и многими другими.