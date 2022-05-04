Самарский путеводитель "Т Плюс" теперь доступен в электронном виде

Путеводитель "20 ярких маршрутов по Самаре", выпущенный в 2022 году компанией "Т Плюс", стал доступен для всех желающих. Его электронную версию можно скачать на сайте artreshenie.ru в разделе "Путеводитель".
Напомним, что необычное издание стало продолжением арт-проекта "Общее решение", реализованного в 2021 году в рамках фестиваля "ВолгаФест". Тогда всем желающим предлагалось выбрать свой любимый цвет из 20 вариантов, получивших уникальные названия — "Курмышовый", "Желтая хлебка", "Вечерний Струковский", "Поздний закатный", "Весенний Проран" и другие. Результатом арт-проекта стала обновленная стена Самарской ГРЭС.
Взяв за основу уникальную самарскую палитру, путеводитель знакомит читателя с наиболее интересными и знаковыми достопримечательностями областной столицы и ее ближайших окраин. В издании собраны описания туристических мест, исторические факты, карты, фотографии и рисунки уличных художников.
Продолжить знакомство с историей и легендами Самары можно также на странице агентства "АРТ-экскурсии" music.yandex.ru/album/21231437, где собраны интервью с яркими личностями нашего города: автором проекта "Общее решение", художником Андреем Сяйлевым, министром культуры Самарской области Татьяной Мрдуляш, директором музея им. П. Алабина Андреем Кочетковым и многими другими.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается